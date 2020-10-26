Политолог высмеял «доказательства» канала НЕХТА о забастовках в Белоруссии

Telegram-канал HEXTA зарекомендовал себя в качестве эталонного фейкомета уже тогда, когда попытался выдать снимки с июльских демонстраций в Республике Беларусь за фотографии с беспорядков в августе, случившихся после переизбрания Александра Лукашенко на новый президентский срок. Об этом в интервью ФАН заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева сделала заявление в Facebook, согласно которому предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме, несмотря на забастовку, объявленную скрывающейся от правосудия в Литве оппозиционеркой Светланой Тихановской.

«Но некоторые ее все-таки послушались, — заметил Межевич. — Свободные блогеры, философы-консультанты, теоретики раскладки товара, часть студентов, очень небольшое количество административно-управленческого персонала — словом, все те, от кого в Республике Беларусь не зависит или ничего, или очень немногое».

В то же время, продолжил эксперт, пожарники, электрики, сантехники, лифтеры, врачи, университетские преподаватели (в абсолютном большинстве), рабочие (особенно те, кто задействованы в сельском хозяйстве) «госпожу Тихановскую» не послушались.

«По ряду причин, — подчеркнул политолог. — Скажем, если отключить канализацию в доме, то пострадают не только сторонники Александра Лукашенко, но, как это ни странно, и сторонники его противников тоже! Невозможно отключить сортир только в квартирах 5, 16 и 24!»

Собеседник ФАН отметил, что забастовочная риторика направлена прежде всего на максимальное причинение ущерба стране и наказание тех, кто поддерживает действующую белорусскую власть.

«Но наказать только лишь их невозможно! — заявил Межевич. — Потому что если перекрыть улицу, то она перестанет функционировать для всех людей сразу, вне зависимости от их политических предпочтений».

Политолог предположил, что Тихановская, находящаяся в данный момент «на большом удалении» от своего «родного дома», плохо понимает реалии, в которых живет белорусский народ сегодня.

«В конце концов, назвать ее профессиональным революционером, какими были Владимир Ленин и Георгий Плеханов, достаточно сложно, — пошутил эксперт. — Эти люди могли понимать конъюнктуру российского общества, поскольку посвятили политике всю свою жизнь. Домохозяйка Тихановская к их числу явно не относится».

Собеседник ФАН засмеялся, когда ему сообщили об активно сдобренных фото- и видеодоказательствами сообщениях Telegram-канала HEXTA о якобы проходящих стачках на таких заводах, как «Гродно Азот», МТЗ, МЗКТ, МАЗ, «Атлант» и «Белкоммунмаш». Он убежден, что это очередной фейк, которыми так славится данное «недоСМИ».