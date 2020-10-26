Сибирская язва дошла до Дагестана

Махачкала, 26 октября. Особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bacillus anthracis, выявлена в Республике Дагестан.

Сибирской язвой поражены пять жителей Дагестана. Об этом сообщило РИА Новости в своем Telegram-канале в понедельник. Вспышка инфекции произошла в республиканском селе Какамахи. Эксперты считают, что дагестанцы заразились на скотобойне, разделывая мясо.

Четверо пациентов с кожной формой сибирской язвы были выявлены в ходе планового обхода медиков на минувших выходных. О происхождении инфекции у еще одного ничего не известно. Всех пациентов госпитализировали в отделение Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района.