Диетолог назвал лучшие продукты для профилактики коронавируса

Москва, 26 октября. Для профилактики коронавируса необходимо обратить внимание на овощи и фрукты, пишет KP.RU со ссылкой на диетолога Ирину Сухареву.

Эксперт отметила, что сезонные овощи и фрукты насыщены витаминами, поэтому на них стоит обратить внимание для профилактики не только коронавируса, но и таких заболеваний, как грипп и ОРВИ. Также полезное питание поможет восстановиться после болезни, пишет KP.RU.

Диетолог посоветовала меньше употреблять сладкого и во время перекуса есть виноград, груши и сливы. Кроме того подойдут хурма, зизифус и облепиха. Сухарева отметила, что взрослый человек должен съедать 300 граммов овощей и 200 граммов фруктов. В качестве альтернативы подойдут компоты.

Ранее были названы продукты, вызывающие биполярное расстройство и агрессию. Это пища, содержащая большое количество фруктозы. В процессе она преобразуется в глюкозу, стимулирующую человека на риск, импульсивность, стремление к новизне, быстрое принятие решений и агрессивность. При высоком потреблении сахара процесс запускается в активном режиме и может привести к импульсивному поведению, от СДВГ до биполярного расстройства.