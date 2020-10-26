Артем Мальцев стал врио главы администрации Ялты

Ялта, 26 октября. Временно исполняющим полномочия главы администрации Ялты стал Артем Мальцев. Эти обязанности он будет исполнять до назначения нового мэра, передает корреспондент ФАН.

Депутатский корпус Ялты принял решение временно возложить исполнение полномочий главы администрации города на первого заместителя Артема Мальцева. В соответствии с решением, принятым на сессии Ялтинского городского совета, обязанности мэра на него возложены с 27 октября и до назначения нового главы администрации по итогам конкурса. Когда именно состоится конкурс на должность главы городской администрации, пока не уточняется.

Также в ходе заседания сессии, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Ивана Имгрунта с 18 октября в связи со смертью.

Напомним, что глава администрации Ялты умер в воскресенье, 18 октября, в Санкт-Петербурге, где проходил лечение от инфекционной пневмонии. По предварительным данным, Иван Имгрунт скончался от осложнений хронических заболеваний на фоне пневмонии. Похоронен он был 22 октября в Белореченском районе, главой муниципального образования которого был 17 лет.

Артем Мальцев был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ялты 20 апреля 2020 года.С 2015 года он занимал должность президента торгово-промышленной палаты Крыма. Родился Артем Мальцев 4 сентября 1976 года в Севастополе.