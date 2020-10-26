Вассерман предупредил о следующем шаге антироссийской стратегии Запада

Москва, 26 октября. Российский журналист и политконсультант Анатолий Вассерман прокомментировал в своем блоге на РЕН ТВ попытки США «перегрузить» Россию. По мнению специалиста, именно с этой целью Запад провоцирует дестабилизацию в республиках бывшего СССР.

Вассерман считает, что следующий ход антироссийской стратегии Запада будет сделан на территории Молдавии. На данный момент уже активно «раскачиваются» другие страны, находящиеся в непосредственной близости к России. Недавно произошел новый государственный переворот в Киргизии, беспорядки продолжаются на территории Белоруссии, в Карабахе разгорелась борьба между Арменией и Азербайджаном.

Недавно служба внешней разведки сообщила, что скоро митинги и протесты наберут силу и в Молдавии. 1 ноября там должны пройти президентские выборы, результаты которых не будут признаны прозападной оппозицией.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон должен выйти во второй тур вместе с представительницей «коалиции европейских сил» Майей Санду. Однако сторонники Сандау уже готовятся к беспорядкам, так как шансов на победу у нее практически нет.

Что же касается Додона, то ему придется защищаться от посягательств оппозиции на власть и усмирять протестующих. Причем политик будет это делать, отталкиваясь не от пророссийских позиций.

«Додон вовсе не пророссийский президент, а промолдавский — он понимает, что тесное взаимодействие с Российской Федерацией в интересах большинства граждан Молдавии», — объяснил Вассерман.

Что же касается сторонников «западного пути», то им придется подвергнуть Молдавию руманизации, а это чревато серьезными последствиями. Дело в том, что в начале века население Молдавии уже было под властью румын, которые относились к ним, как людям второго сорта.

Журналист достаточно часто комментирует события как в России, так и за рубежом. Как сообщалось ранее, Вассерман убежден, что запрет абортов не приведет к вырождению поляков.