Елена Панина: Байден предупредил о предстоящей атаке на Москву

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS сделал примечательное заявление:

«Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай».

Безусловно, есть разница между речами политика во время выборов и после выборов, когда он одерживает победу и становится президентом. Другие реалии, другая ответственность. Однако мы не можем делать скидку на это и игнорировать столь откровенное выражение неприязни к нашей стране. За словами Байдена сквозит продолжение нынешней политики США, которая хочет настроить другие страны против России.

Не Москва, а Вашингтон, к примеру, давит на Германию и прочие страны Европейского союза, требуя отказаться от покупки российского газа и строительства трубопровода «Северный поток — 2». Но если Дональд Трамп делает это по сугубо прагматическим соображениям, выторговывая выгодные контракты своим спонсорам – поставщикам СПГ, то Байден, уже пообещавший отказать в поддержке национальному нефтегазовому сектору, выступает против России как таковой.

Кандидат от демократов, точнее, от структур непубличного влияния, своим заявлением предупреждает о предстоящей атаке на Москву. Очевидно, это и сигнал внутрироссийскому «прозападному» подполью. Байден, как представитель глобалистской верхушки, которая хочет уничтожить человеческое достоинство и индивидуальность, создать из людей гомункулов среднего рода, проговаривается о самом большом страхе этих новоявленных алхимиков.

Пока Россия сохраняет свой цивилизационный код и самобытность, она не только неподвластна магии глобалистов, но и служит примеру всему остальному миру, который тоже сопротивляется попыткам его переделать.