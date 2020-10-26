Манукян о забастовке в Белоруссии: Тихановская с «ультиматумом» села в лужу

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская села в лужу со своим «ультиматумом» и с призывами к общенациональной забастовке. С утра 26 октября на некоторых белорусских предприятиях, а также в вузах действительно прошли акции протеста, однако до общенациональной забастовки происходящее явно не дотягивает. Акции начались после истечения инициированного Тихановской так называемого «народного ультиматума», в котором содержалось требование отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По мнению политолога и блогера Вадима Манукяна, у которого есть инсайдерская информация из белорусских источников, провал идеи всеобщей забастовки по истечении «ультиматума» неминуемо приведет к затуханию протестов в Белоруссии, а это плохой знак для Тихановской и для кукловодов, которые ею манипулируют.

«Уже сейчас можно сказать, что Тихановская со своим «ультиматумом» села в лужу, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если спрогнозировать исход дальнейших событий, то ничего и близко похожего на общенациональную забастовку в Белоруссии не произойдет. Какие-то отдельные бездельники, конечно, немного побузят, может, даже работать откажутся. Есть такой тип людей, которые вечно всем недовольны и готовы участвовать в «любом кипише, кроме голодовки». Однако в итоге им и их семьям как раз и придется голодать, если они не возьмутся за ум».

Те, кто громче всех кричит о забастовке, вероятно, рассчитывают на западную помощь, которую пообещала горе-забастовщикам Тихановская, но подачки от кукловодов из-за рубежа вряд ли пойдут белорусам впрок, считает собеседник ФАН.

«Ну что ж, частники-«забастовщики» пусть погуляют без зарплаты, в надежде, что из западных фондов им перепадет денежка. Только пусть не удивляются, если в итоге эти деньги будут признаны доходом, полученным преступным путем. По сути, Белоруссия уже пережила самый сложный момент в своей новейшей истории, и теперь приходит время для конструктивного диалога с теми, кто готов в нем участвовать. Поэтому окопавшееся в Литве «правительство Белоруссии в изгнании» теперь больше похоже на сборище клоунов. Последним своим козырем с «народным ультиматумом» они распорядились на редкость бездарно. На все эти воскресные протесты в Белоруссии даю еще от силы неделю-две, до первого снега», — резюмировал Вадим Манукян.

В воскресенье в Белоруссии вновь прошли несанкционированные акции протеста, в которых участвовало несколько тысяч человек. Больше ста протестующих были арестованы за различные правонарушения.

В полночь с 25 на 26 октября истек срок так называемого «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская (в настоящий момент проживающая в Литве) предъявила белорусским властям. В случае невыполнения условий «ультиматума» Тихановская призвала белорусов к общенациональной забастовке. На нескольких белорусских предприятиях действительно прошли сходки недовольных сотрудников, но ни о какой общенациональной забастовке в Белоруссии говорить не приходится. Не удалась и масштабная стачка студентов, к которой белорусскую молодежь подталкивали из-за рубежа.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа после подведения итогов президентских выборов, на которых по информации белорусского ЦИК более 80% голосов получил Александр Лукашенко. Тихановская, набравшая около десяти процентов голосов, отказалась признать поражение и призвала сторонников выходить на улицы. Координация протестов осуществляется с территории Литвы и Польши, в том числе при помощи сети Telegram-каналов Nexta, один из которых минским районным судом уже был признан экстремистским.