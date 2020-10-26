Политолог Лесев: США превратили Украину в безотказную женщину

Киевские политологи комментируют итоги местных выборов, прошедших на Украине в воскресенье, 25 октября. Главный тренд, по общему мнению, даже не провал правящей «Слуги народа», а обострение противостояния «партии войны» и «партии мира». Кроме того, выборы дали надежду на то, что страна выйдет из-под внешнего управления — пусть и через годы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Несмотря на разговоры о непопулярности местных выборов, в итоге на них проголосовали более 10 миллионов граждан, а общая явка составила около 37%. Самые активные избиратели оказались на западе и севере страны, а на востоке и юге многие жители не пошли на участки, показав, что уже никому не верят. По словам экспертов, выборы четко обозначили несколько важнейших трендов в украинской политике.

Во-первых, плебисцит ожидаемо зафиксировал серьезный провал кандидатов от «Слуги народа». В крупнейших городах кандидаты в мэры от «слуг» даже не вышли во второй тур. Зато в Киеве, Одессе и Харькове серьезную конкуренцию действующим мэрам на втором этапе составили представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Попов, Николай Скорик и Александр Фельдман. В Днепре первое и второе места поделили выдвиженцы местных партий Борис Филатов и Загид Краснов.

По партспискам в парламенты «слуги» также идут на третьих местах. По данным ЦИК Украины, сегодня типичная картина для горсовета в крупном городе такова: первенство досталось локальной партии мэра, второе место — ОПЗЖ или «Евросолидарности» Порошенко, и лишь потом идут «слуги». С точки зрения аналитиков, «слуги» провалили все инициативы, с которыми пытались «сшить страну», — окончание войны, свертывание радикальной риторики и украинизации. Нет также «посадок» коррупционеров, с чем и связано поражение на выборах. Правда, у «Батькивщины» Юлии Тимошенко и националистов из «Свободы» результаты еще хуже, местные выборы стали для них чем-то вроде политических похорон.

Важный тренд для России — в том, что ОПЗЖ, чей лидер Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву и выступает за восстановление связей с РФ, серьезно укрепила свои позиции на юге и востоке Украины. «Оппоплатформа» взяла хороший процент в советах многих городов и теперь претендует на вхождение в правящую коалицию в их парламентах. Крупным успехом для ОПЗЖ стал выход во второй тур ее кандидатов в Одессе и Киеве. Кроме того, партия, которая резко оппонирует националистам, гарантированно попадает в киевский горсовет — теперь в столице впервые с 2014 года появится альтернатива националистическому курсу.

Есть и плохие новости: радикалы из «Евросолидарности» укрепили свои позиции на западе страны, став «партией номер один» на промайдановском фланге. Еще год назад Порошенко выглядел сбитым летчиком, без пяти минут сидельцем в СИЗО. Но пугливая политика Зеленского и его реверансы перед «партией войны» позволили экс-президенту восстановить свои позиции. В целом главный политический тренд, который обозначили местные выборы, в том, что Украина становится ареной противостояния двух полярных сил — «партии войны» и «партии мира», представленных «Евросолидарностью» и «Оппоплатформой».

Как сообщил на брифинге в киевском пресс-центре «Голос.уа» глава Украинского института политики Руслан Бортник, итоги местных выборов показали, что тренд на «зеленую волну» закончился по всей стране.

«То есть завершился тренд на молодых и неопытных политиков. На нынешних выборах массово побеждали не молодые, а очень опытные политики, люди со своей историей и взглядами. Как ни парадоксально, но для «Слуги народа» эти выборы в чем-то выигрышные, ведь ранее их представителей в местных советах не было вообще, — заявил он. — Примечательно, как много голосов набрали ОПЗЖ и Партия Шария на выборах в регионах. Николаевский горсовет: ОПЗЖ — первое место, 26%. Одесса: ОПЗЖ — 22% и Партия Шария — 8%. Харьков: «Блок Кернеса» и та же ОПЗЖ — вместе более 30%. В Киеве партия Медведчука впервые набрала свои 8%. Теперь следует ожидать их «коалиций» со «слугами» и откровенного давления на Зеленского».

Эксперт отметил, что многие украинцы откровенно показали «зеленым» «красную карточку» в политике.

«Слабая поддержка населением «слуг» на местных выборах — это, безусловно, поражение для самого бренда партии. Результат у них в два раза хуже, чем был на выборах в Раду год назад. Стало ясно, что бренд «Слуга народа» потерял свою привлекательность. У него нет будущего, что усилит кризисные явления внутри партии. Это, впрочем, вполне ожидаемый результат», — резюмировал Бортник.

По мнению киевского публициста и политолога Игоря Лесева, прошедшие выборы стали первым шагом к восстанию против «внешнего управления» страной коллективным Западом, попыткой самоорганизации местных общин и возвращения Украине субъектности.

«С одной стороны, это во многом были «выборы без выбора», ставившие ребром вопрос «За кого тут голосовать — все кривые?». Возьми в оборот любую партию и любого украинского кандидата, он как ковер из бабушкиного чулана: чуть тряхни — и весь мусор сам посыплется. Но ведь у нас нет других коллег по работе, других соседей, других родственников. У кого из нас начальник не дурак, сосед не скотина, а за родственника никогда не стыдно? — заявил эксперт. — Кандидаты у нас ровно такие, каких мы заслуживаем. Вот станет после второго тура тот же Виталий Кличко в третий раз мэром Киева. Но разве мы все этого не заслужили? Ноль новых станций метро, ноль новых мостов в городе за шесть лет, притом что бюджет у столицы за это время составил почти 14 млрд долларов. Но, значит, главное для граждан — не огромные пробки на дорогах, не забитая ливневая канализация, не хаотичная застройка и не отсутствие новых школ и детсадов. Формула успеха, видимо, в другом. И тот, кто ее понял, тот и заслуживает «пилить бюджеты» дальше. А киевляне вполне заслуживают Кличко».

Комментируя партийные выборы в горсоветы, аналитик предлагает: пойди отыщи во всей Украине чудака, который перед выборами с ходу не назвал бы десяток причин, почему нельзя проголосовать за ОПЗЖ или «Евросолидарность».

«Но местные выборы были важны по простой причине: мы выбирали людей, которые будут распределять наши, местные бюджеты. А это сегодня чуть ли не единственный оставшийся нам, простым людям, механизм социальных гарантий в стране. Кто в центральной власти будет думать о нас? Премьер Шмыгаль, у которого «пенсии заканчиваются»? Или глава комитета Рады по соцполитике Третьякова, у которой дети бедных родителей «не того качества»? Или президент Зеленский, распиливший фонд по борьбе с коронавирусом на дороги и рассказывающий, что «эти дороги ведут к больницам?» — вопрошает Лесев. — Нет, граждане, власти на вас ******* [плевать]. В целом на Украине так было всегда. Но раньше был хотя бы алгоритм смены власти и элита вынуждена была соблюдать социальные стандарты. Теперь все иначе».

На Украине Запад выстроил такую систему внешнего управления, при которой смена Порошенко на Зеленского ничего принципиально не меняет, отметил политолог.

«Ни фига нельзя сделать, хоть тресни. Все ключевые секторы экономики под прямым внешним управлением. Украину превратили даже не в проститутку, а в безотказную шлюху. Надо вызвать министра — напишут из посольства в соцсети, и уже вечером этот чиновник с подобострастной мордой стоит рядом с «и. о. поверенной в делах», которая у себя на родине даже живого президента ни разу не видела, — констатирует он. — Страну свою мы ******** [промотали], и это факт. А «слуги» оказались той еще дрянью — лживой, трусливой, ненужной. И беда не в не выполненных ими обещаниях и не в бездарной кадровой политике. Беда в том, что «слуги» оптом и за просто так продают свою страну. Земля, ОВГЗ, Набсоветы в ключевых госкомпаниях, деиндустриализация и т. д. Нам оставили лишь атрибуты государственности. Но это для приличия, а делать наша власть все равно будет то, что скажут на Западе».

Поэтому, считает эксперт, местные выборы стали одним из элементов возвращения государству субъектности, хотя бы на местном уровне.