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Лобода покорила поклонников шикарным образом в кожаных брюках

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Лобода покорила поклонников шикарным образом в кожаных брюках

Москва, 26 октября. Популярная певица Светлана Лобода продолжает радовать фанатов снимками в социальных сетях. На этот раз звезда предстала перед подписчиками в Instagram в кожаных брюках.

На новой фотографии Лобода позирует на лестнице у книжных полок. Для съемки певица надела кожаные брюки, полупрозрачную клетчатую рубашку и пиджак. Образ звезды дополнили остроносые черные туфли на каблуке. Фото Лобода сопроводила цитатой Владимира Высоцкого.

Лобода покорила поклонников шикарным образом в кожаных брюках

Фанаты певицы пришли в восторг от снимка в брюках, подчеркивающих шикарную фигуру исполнительницы.

"Лобода шикарна как всегда";

"Ну, что ж вы такая нереальная?!";

"Какой великолепный костюм";

"Очень хорошо выглядите, даже и не скажешь, что раньше вы были мужчиной", — написали в комментариях поклонники.

Ранее Лобода показала себя в черном бикини. Певица похвасталась идеальным загаром, которым обзавелась на отдыхе в Дубае.

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