Экс-депутат Рады предупредил об усилении процесса развала Украины

Москва, 26 октября. Экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко назвал прошедшие на Украине местные выборы свидетельством того, что процесс развала страны усилился, пишет «ПолитНавигатор».

Политик считает, что проведенный одновременно с выборами опрос дает возможность для манипуляций, а также грозит появлением на территории Украины иностранных военных баз. По словам Колесниченко, «победа на местных выборах партий мэров ведет к усилению дезинтеграционных процессов на Украине и усилению местных элит».

Они, как отметил Вадим Колесниченко, «не согласны с тем, что происходит в центре, и не согласны с тем, что им диктуют политику, которая по сути направлена на распад Украины».

«При этом они, конечно же, контролируются местными олигархами, которые борются за выживание на своей территории. Какие перспективы? Я бы не обольщался, что курс Украины будет меняться», — уверен Вадим Колесниченко.

Дело в том, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в любом случае останется в меньшинстве, а если президентская партия «Слуга народа» займет не первое место, то все равно есть блок экс-президента Украины Петра Порошенко «и другие евроинтеграционные партии, которые все равно в большинстве своем будут собирать контрольный пакет», объяснил свою точку зрения Вадим Колесниченко.

Он назвал так называемый опрос, который провели 25 октября, очень странным. С точки зрения экс-депутата Рады, «это инструмент для манипуляций — незащищенные бюллетени, неконтролируемые, нет порядка подсчета и даже инструмента с точки зрения закона нет». Как добавил Колесниченко, его больше всего волнует пятый вопрос про «Будапештский меморандум».

«Сам по себе он бессмысленный, потому что он ни о чем, но его можно использовать вплоть до того, чтобы приглашать военные силы для строительства баз, о которых заявил Зеленский, той же Великобритании и США. Вот это самое тревожное. В целом дезинтеграционные процессы идут так, как они должны были идти, Украина погибает как единое государство», — заявил Колесниченко.

Напомним, в минувшее воскресенье на Украине состоялся опрос по инициативе президента страны Владимира Зеленского. По данным экзитполов, наибольший уровень народной поддержки получили идеи о сокращении числа депутатов в Верховной раде, применении положений Будапештского меморандума и пожизненном лишении свободы за коррупцию.