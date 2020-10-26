Мать Любови Успенской забили до смерти кирпичом по лицу в поезде

Москва, 26 октября. Популярная шансон-исполнительница Любовь Успенская лишь недавно узнала настоящую причину смерти своей матери. Страшную правду певица раскрыла на YouTube-шоу Валерии.

Всю жизнь 66-летняя Успенская считала, что ее мать умерла при родах. Родные певицы говорили ей, что причина смерти кроется в халатности медицинских работников — якобы они отмечали праздник и не реагировали на крики женщины.

"Соседки по палате думали, что мама рожает, поэтому кричит. <...> Когда врачи пришли, она истекла кровью", — поделилась королева шансона.

Однако совсем недавно Успенская узнала, что ее мать на самом деле убили. Певица попыталась найти больше информации о смерти родительницы.

"Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу", — сообщила исполнительница.

Любовь Успенская уже связалась с влиятельными киевскими друзьями, чтобы они "пробили" все могилы, но ни на одном кладбище женщину по имени Елена Чайка (так звали мать певицы) не регистрировали. Бабушка рассказывала Успенской, что в 1954 году был голод, поэтому певица предполагает, что ее мать поехала на заработки. Королева шансона уверена, что мать ни за что бы ее не бросила.