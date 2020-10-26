Россия вышла в лидеры высокотехнологичных отраслей мировой экономики

Россия является научно-техническим лидером в целом ряде отраслей промышленности, от развития которых зависит будущее всего человечества. Об этом свидетельствуют несколько событий, вполне буднично произошедших в нашей стране в этом месяце.

Эти события показали, что роль России в глобальном мире вовсе не сводится к т. н. «бензоколонке», как об этом презрительно заявляли американские политики. Вашингтону придется свыкнуться с регулярными новостями об успехах нашей страны в высоких технологиях — и пересмотреть свои взгляды.

Успехи между строк

21 октября в Мурманске на головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» был торжественно поднят российский флаг. Церемония состоялась после того как ледокол вернулся в порт из испытательного рейса, во время которого достиг Северного полюса.

Еще каких-то полвека назад это было бы настоящим событием: в августе 1977 года одноименный советский атомный ледокол стал первым судном в истории мореплавания, которое смогло само дойти до Северного полюса в надводном положении. Даже в наши дни оказаться в этой точке земного шара весьма непросто для любого современного ледокола. А для новой «Арктики» это всего лишь испытательный рейс: пришли, отметились, вернулись в порт, начали рутинную работу по проводке судов по Севморпути.

США, Китай и многие другие страны всерьез заинтересованы Арктикой, однако не имеют тех же возможностей, которые сегодня получила Россия, доказавшая, что не разучилась строить самые мощные и самые надежные атомные ледоколы в мире.

Причем новая «Арктика» — далеко не единственный корабль, который строит Россия. По данным британского исследовательского агентства Clarkson Research, в третьем квартале нынешнего года наша страна вышла на второе место в мире по объемам судостроения, обогнав Китай и уступив только Южной Корее. Сейчас Россия строит около четверти мирового тоннажа новых судов — неплохо для не самой морской державы на свете!

А вот другой пример, о котором дилетант мог бы сказать «ну и что тут такого?» 14 октября с космодрома Байконур успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-17», который достиг МКС за рекордное время — 3 часа 4 минуты, использовав инновационную двухвитковую схему стыковки.

Уникальность в том, что осуществлять двухвитковую схему полетов к Международной космической станции умеет только Россия. Скажем, широко разрекламированный полет американского пилотируемого «Дракона» к МКС продолжался почти сутки — столько времени понадобилось детищу Илона Маска, чтобы выровнять орбиту и приблизиться к станции.

Впрочем, праздновали американцы совсем другое: впервые «Дракон» стыковался к МКС… самостоятельно. Его грузовые варианты, доставлявшие до этого снабжение на орбиту, приходилось приближать и стыковать к станции особым манипулятором. Системы автономной стыковки, которая не одно десятилетие работает на всех российских кораблях, даже грузовых, американцы до этого не имели.

Бриллианты в грязи

Обычное опровержение от недоброжелателей, которым они сопровождают любой технологический успех России, выглядит именно так: «Ну и что с того, что построили новейший ледокол? А вы видели ржавый буксир в соседнем речном порту, который еще Сталина помнит? Все эти ваши успехи — просто бриллианты в грязи!».

Парировать такой выпад достаточно просто, хотя ответ и не выглядит очевидным.

Прежде всего, «ржавых буксиров» хватает не только в России — никто не будет выкидывать на свалку вещь, которая еще может служить верой и правдой. Причем наш флот окажется даже лучше мирового уровня: средний возраст судов в РФ составляет 20,7 лет — против 20,8 лет на планете. В сегодняшнем мире важнее другое — умеет ли страна делать уникальные высокотехнологичные вещи.

Немногие знают, например, о том, что российская корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивает своими титановыми изделиями 50% потребностей американского Boeing, 60% запросов европейского концерна Airbus и 100% потребности в титане бразильского Embraer. Эти авиагиганты любят трубить о своих успехах, но умалчивают о зависимости от российского титана, без которого их самолеты просто не взлетели бы.

«Именно об этом мы и говорили! — воскликнут критики. — Не бензоколонка, так металлургический завод, какая разница-то?»

Даже не вдаваясь в подробности о том, что российский титан в западных самолетах — это не просто «чушки», а уже готовые изделия, обработку которых тоже производят в России, ответим так. Мы — одна из пяти стран в мире, которая имеет свое серийное гражданское авиастроение. Раньше таких стран было больше, но сейчас остались лишь пять: Россия, США, Канада, Бразилия и… Евросоюз. Упоминание Евросоюза как одной страны неслучайно: европейский концерн Airbus еще умеет собирать хорошие самолеты, а вот Франция, Великобритания, Германия или Испания по отдельности — уже нет.

Такова природа современного глобализма: крайне трудно, а часто и не нужно замыкать все технологические цепочки на своей национальной территории — что-то все равно придется заказывать за рубежом. Поэтому, например, США крайне аккуратно вводят (а точнее — вообще не вводят) санкции против изделий из российского титана, поставок обогащенного урана из России или тех же ракетных двигателей РД-180. Потому что по этим технологичным видам товаров у нашей страны — неоспоримое преимущество.

С ураном, кстати, никакой ошибки нет: в отличие от урановой руды, которую добывают даже в нищих странах Африки, обогащенный уран с низкой себестоимостью тоже умеет производить только Россия. Тогда как в тех же США проекты создания собственных высокопроизводительных газовых центрифуг, которые необходимы для разделения изотопов, так и не «взлетели». Хотя американские конструкторы и инженеры работали над этой задачей два десятка лет.

Таков современный мир: если ты видишь где-то «бриллиант», то не думай, что он лежит в «грязи». Скорее всего, перед тобой не грязь, а глина из кимберлитовой трубки, где рядом — еще с десяток алмазов, которые ты просто не заметил.

Россия умеет многое

О том, что у России в современном мире есть важные компетенции в целом ряде ключевых отраслей, легко понять еще из одной новости. Речь идет о новом зимовочном комплексе для антарктической станции «Восток» и его доставке на ледокольно-транспортном судне с атомной силовой установкой «Севморпуть». Это не просто «привезти домики в центр Антарктиды». На деле отправка оборудования для «Востока» — результат огромной работы десятков тысяч специалистов, которые собраны в слаженные коллективы и имеют в своем распоряжении все нужные знания и опыт.

Такие компетенции в России не только сохраняются и поддерживаются, но и создаются под вызовы времени. Как пример, еще в начале этого года мало кто верил, что наша страна сможет разработать эффективные вакцины против нового коронавируса — дескать, куда там русским, у них же медицина развалена... Оказалось, что не только не развалена, но и способна провести все необходимые исследования, а также произвести компоненты вакцин раньше всех в мире. А в тех же Штатах президент говорит, что согласен на любую вакцину, лишь бы она действовала, при том что счет смертям американцев от COVID-19 уже перевалил за 228 тысяч — это треть потерь США во Второй мировой войне…

Нынешняя Россия соперничает в технологиях с другими странами отнюдь не с позиции «догнать и перегнать» — девиза, который писали на станках времен раннего СССР. Нынешнее состязание с другими странами мы ведем уже на равных — где-то опережаем конкурентов, где-то пока отстаем.

Кстати, Запад пытался использовать эти слабые стороны России при введении своих «калечащих» санкций, результатом которых должно было стать прогрессирующее технологическое отставание нашей экономики и науки. Однако результат санкций оказался противоположным: большая часть ключевых российских экспортных отраслей, таких как ВПК, атомная энергетика, экспорт нефти и газа или нефтехимия, даже не заметили их эффекта.

Расчет недругов оказался ошибочным: они не знали настоящей силы российских технологий и слабо представляли себе, как устроена отечественная экономика. И теперь перед США и ЕС стоит непростая дилемма: попытаться «наказать русских» еще в каких-нибудь отраслях, с риском получить и там конкурента на свою голову, — или оставить, наконец, Россию в покое.

Словом, никакой «русской грязи»: куда не копни, в стране везде алмазоносная глина. А санкции лишь побуждают русских «копать глубже».