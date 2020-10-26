«Аэрофлот» успешно завершил SPO

Москва, 26 октября. Объявленное «Аэрофлотом» в сентябре дополнительное размещение на рынке 1,7 млрд обыкновенных акций завершено. Координатором и букраннером сделки выступили российские «ВТБ Капитал» и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Вторичная эмиссия проведена в кратчайшие сроки — всего за месяц. В рамках сделки государство сохранило долю в уставном капитале «Аэрофлота» — контрольный пакет в размере 51,17% обыкновенных акций. Мероприятия SPO позволяют привлечь дополнительный капитал в компанию.

Обыкновенные акции авиакомпании допущены к торгам на Московской бирже и включены в первый котировальный список. Размещенные дополнительные акции были также допущены к торгам.

Юрист, специалист по рынку ценных бумаг Олег Ушаков сообщил ФАН, что обычно цена размещения определяется либо до начала срока действия преимущественного права, либо после его окончания. Проспект ценных бумаг содержал гибкий механизм, который позволял выбрать любую из этих опций уже после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. В итоге цена размещения была определена после окончания срока действия преимущественного права, а для лиц, которые данное право реализовали, был установлен специальный срок для оплаты размещаемых акций.

«Аэрофлот» — крупнейший авиационный российский конгломерат. В его состав входят «Аэрофлот — российские авиалинии» (премиальный ценовой сегмент), «Россия» (средний сегмент), лоукостер «Победа» и дальневосточный перевозчик «Аврора».

В период пандемии «Аэрофлот» не стал сокращать численность своего коллектива.

SPO (анг. secondary public offering) — публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала компании.