Переболевшая коронавирусом Семенович показала постройневшую фигуру

Москва, 26 октября. Совсем недавно известная российская певица Анна Семенович столкнулась с печально известной инфекцией — коронавирусом. Однако знаменитость успешно перенесла болезнь и похвасталась перед подписчиками итогом вынужденной диеты.

После избавления от коронавируса певица решила посетить один из российских курортов. Вместе с подругами она отправилась в Сочи и выложила с отдыха несколько занимательных фотографий.

В ресторане знаменитость решила побаловать себя разнообразными морепродуктами, а до появления подруг решила перекусить крабами. Однако в данном случае стоит заметить, что сейчас звезда вполне может позволить себе «недиетические» лакомства, ведь после болезни женщина скинула изрядное количество лишних килограмм.

Заболев коронавирусом, Семенович перестала чувствовать вкус и запахи, поэтому еда не сильно привлекала знаменитость, и теперь она может демонстрировать стройные ноги подписчикам. На снимках певица была запечатлена в ярком сине-белом балахоне, не скрывающем притягательные конечности знаменитости. Новые публикации обрадовали огромное количество подписчиков.

«Постройнела, похорошела!», «Вы точно болели? Выглядите свеженько!», «Красотка. Обожаю!» — писали многочисленные поклонники таланта Семенович.

Стоит сказать, что знаменитость достаточно часто радует подписчиков весьма горячими снимками. Недавно Семенович похвасталась перед фанатами купальником с глубоким декольте, сделав откровенную публикацию в Instagram.