Клинцевич раскрыл смысл предложения России по «спорной» ракете 9М729

Предложение России не развертывать ракеты 9М729 в своей европейской части при условии встречных шагов со стороны НАТО является конструктивным. Об этом в комментарии ФАН заявил российский политик Франц Клинцевич. Он раскрыл смысл предложения Москвы странам НАТО по «спорной» ракете.

О чем говорил Путин

Ранее президент РФ Владимир Путин, на фоне выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил, что Москва готова не развертывать на европейской части территории страны ракет 9М729. Однако, при условии встречных шагов со стороны НАТО.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — приводит текст заявления Владимира Путина сайт Кремля.

Российский лидер добавил, что выход США из Договора был серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений. С учетом напряженности по линии Россия — НАТО «очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности».

Клинцевич: Путин делает очень правильный шаг

Предложение России по ракетам 9М729, которые вызвали нарекания со стороны США, является конструктивным в контексте обеспечения международной безопасности. Об этом в комментарии ФАН заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Сегодняшнее наше заявление о «спорной» ракете 9М729 и перемещении ее в европейскую часть — раз она их так беспокоит — один из самых правильных шагов. <…> Очень важный шаг. Важно, что ответят. К сожалению, я очень опасаюсь, потому что абсолютно как специалист уверен: они не случайно разрывали договор, пытаясь обвинить нас. Они и дальше будут лицемерить», — сказал Франц Клинцевич.

США обвиняли Россию в нарушении ДРСМД из-за испытаний российской ракеты 9М729. Данное вооружение является усовершенствованной версией ракеты 9М728 для комплекса «Искандер-М»​​​. В ответ на голословные обвинения американской стороны Минобороны РФ продемонстрировало 9М729 иностранным военным атташе и представителям СМИ. В оборонном ведомстве подчеркивали, что дальность полета ракеты составляет 480 километров, что не нарушает условий ДРСМД.

Несмотря на это, США в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а позже — приступили к испытаниям вооружений, запрещенных документами. Как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, это подтверждает факт разработки в США систем, запрещенных Договором о РСМД, в период его действия.

Франц Клинцевич считает, что отказаться от нынешнего предложения Москвы и объяснить этот отказ европейским партнерам Вашингтону будет крайне непросто.

«После предложения, которое сделал верховный главнокомандующий РФ, [США] будет очень сложно объяснить несогласие. Я очень позитивно отношусь к этому решению. Считаю, что это один из основных элементов обеспечения коллективной безопасности европейского континента. Сегодня важнее безопасности нет ничего», — сказал Клинцевич.

Политик объяснил, чем обернется отказ США от предложения Путина по размещению вооружений. Клинцевич напомнил о существовании у США концепции «глобального молниеносного удара».

«Это очень опасные вещи <...> Нам есть, чем ответить, и в дальнем и в ближнем расстоянии, но все это приведет уже к краху. В данном случае Путин как реальный мировой лидер, понимая многие вещи и отвечая за безопасность своей страны, делает очень правильный конструктивный шаг», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был окончательно расторгнут по инициативе США летом 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД еще годом ранее, при этом Штаты заявляли, что Москва якобы нарушала положения соглашения. Москва в ответ неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора.