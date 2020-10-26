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Клинцевич раскрыл смысл предложения России по «спорной» ракете 9М729

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Клинцевич раскрыл смысл предложения России по «спорной» ракете

Предложение России не развертывать ракеты 9М729 в своей европейской части при условии встречных шагов со стороны НАТО является конструктивным. Об этом в комментарии ФАН заявил российский политик Франц Клинцевич. Он раскрыл смысл предложения Москвы странам НАТО по «спорной» ракете.

О чем говорил Путин

Ранее президент РФ Владимир Путин, на фоне выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил, что Москва готова не развертывать на европейской части территории страны ракет 9М729. Однако, при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Клинцевич раскрыл смысл предложения России по «спорной» ракете

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — приводит текст заявления Владимира Путина сайт Кремля.

Российский лидер добавил, что выход США из Договора был серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений. С учетом напряженности по линии Россия — НАТО «очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности».

Клинцевич: Путин делает очень правильный шаг

Предложение России по ракетам 9М729, которые вызвали нарекания со стороны США, является конструктивным в контексте обеспечения международной безопасности. Об этом в комментарии ФАН заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Клинцевич раскрыл смысл предложения России по «спорной» ракете

«Сегодняшнее наше заявление о «спорной» ракете 9М729 и перемещении ее в европейскую часть — раз она их так беспокоит — один из самых правильных шагов. <…> Очень важный шаг. Важно, что ответят. К сожалению, я очень опасаюсь, потому что абсолютно как специалист уверен: они не случайно разрывали договор, пытаясь обвинить нас. Они и дальше будут лицемерить», — сказал Франц Клинцевич.

США обвиняли Россию в нарушении ДРСМД из-за испытаний российской ракеты 9М729. Данное вооружение является усовершенствованной версией ракеты 9М728 для комплекса «Искандер-М»​​​. В ответ на голословные обвинения американской стороны Минобороны РФ продемонстрировало 9М729 иностранным военным атташе и представителям СМИ. В оборонном ведомстве подчеркивали, что дальность полета ракеты составляет 480 километров, что не нарушает условий ДРСМД.

Клинцевич раскрыл смысл предложения России по «спорной» ракете

Несмотря на это, США в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а позже — приступили к испытаниям вооружений, запрещенных документами. Как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, это подтверждает факт разработки в США систем, запрещенных Договором о РСМД, в период его действия.

Франц Клинцевич считает, что отказаться от нынешнего предложения Москвы и объяснить этот отказ европейским партнерам Вашингтону будет крайне непросто.

«После предложения, которое сделал верховный главнокомандующий РФ, [США] будет очень сложно объяснить несогласие. Я очень позитивно отношусь к этому решению. Считаю, что это один из основных элементов обеспечения коллективной безопасности европейского континента. Сегодня важнее безопасности нет ничего», — сказал Клинцевич.

Политик объяснил, чем обернется отказ США от предложения Путина по размещению вооружений. Клинцевич напомнил о существовании у США концепции «глобального молниеносного удара».

«Это очень опасные вещи <...> Нам есть, чем ответить, и в дальнем и в ближнем расстоянии, но все это приведет уже к краху. В данном случае Путин как реальный мировой лидер, понимая многие вещи и отвечая за безопасность своей страны, делает очень правильный конструктивный шаг», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был окончательно расторгнут по инициативе США летом 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД еще годом ранее, при этом Штаты заявляли, что Москва якобы нарушала положения соглашения. Москва в ответ неоднократно уличала именно американскую сторону в нарушении условий договора.

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