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Донбасс сегодня: украинские военные медики бастуют, бойцы ВСУ продают мины и гранаты

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Донбасс сегодня: украинские военные медики бастуют, бойцы ВСУ продают мины и гранаты

Донбасс, 26 октября. Украинские силовики пытались спровоцировать пожар на позициях НМ ДНР. Военные медики ВСУ отказываются лечить коронавирусных солдат. Бойцы Киева сжигают военные склады для замены непригодных бронежилетов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Поселок Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики обстрелян в минувшие сутки украинскими силовиками из стрелкового оружия. Огонь велся с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины с применением трассирующих патронов с целью вызвать возгорание сухой травы и спровоцировать пожар на позициях Народной милиции ДНР.

В нарушение мирных соглашений украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты, информирует оборонное ведомство ДНР. Пролет БЛА был зафиксирован военными республики в районе поселка Дача Донецкой области. Сообщается, что беспилотник использовался для контроля эффективности и качества маскировки вооружений и техники, запрещенных к использованию мирными договоренностями.

Новые факты хищения оружия и боеприпасов в ВСУ

Поток оружия из зоны Операции объединенных сил на территорию «спокойной» Украины не прекращается ни на день, информируют в Народной милиции ДНР и ЛНР. Как правило, получателями нелегального товара являются представители криминальных сообществ и радикальные организации. Наиболее востребованными являются пистолеты, автоматы и патроны к ним. Но часто украинские военные продают мины, гранаты и выстрелы к гранатометам различного типа.

Донбасс сегодня: украинские военные медики бастуют, бойцы ВСУ продают мины и гранаты

Очередные факты хищения боеприпасов зафиксированы в 53-й отдельной механизированной бригаде, сообщает донецкое Управление Народной милиции. Недавно подразделения данной бригады проверялись комиссией военной комендатуры на предмет хранения оружия и боеприпасов. В ходе проверки только на складах первого батальона выявлено отсутствие семи ручных осколочных гранат РГД-5, нескольких цинков с патронами к автоматическому стрелковому оружию и двух десятков выстрелов к ручному противотанковому гранатомету.

Кроме того, на оружейных складах бригады найдены противопехотные мины ПМН-2, которые были списаны двумя месяцами ранее. Это свидетельствует о подготовке к незаконной реализации боеприпасов. На данный момент проверкой установлено, что отсутствующие на складах боеприпасы обменяны военнослужащими у волонтеров на три беспилотника типа «Мэвик ПРО». Разбирательство по факту хищения военного имущества проводится в отношении двух офицеров — командира и начальника службы ракетно-артиллерийских вооружений 1-го батальона 53-й бригады ВСУ.

Военные медики ВСУ бастуют

Продолжает усугубляться ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в рядах украинской армии, сообщает луганское Управление Народной милиции. Помимо роста количества зараженных, негативный эффект от ситуации усиливает забастовка военных врачей 59-го мобильного военного госпиталя, развернутого в Северодонецке Луганской области.

Врачи и младший медицинский персонал отказываются лечить инфицированных COVID-19 военнослужащих, пока руководство не предоставит все необходимые средства индивидуальной защиты, оборудование и лекарства.

Донбасс сегодня: украинские военные медики бастуют, бойцы ВСУ продают мины и гранаты

Украинский солдат сжег склад с бронежилетами

Другие формы протеста, но уже скрытого, используют военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины, дислоцированной в Луганской области, сообщает Народная милиция ЛНР. Бойцы умышленно поджигают собственные склады и позиции для замены непригодного к использованию имущества.

Так поступили военнослужащие 3-го батальона указанной бригады в районе поселка Лопаскино. Бойцы подожгли склад с бронежилетами. Огнем уничтожено несколько десятков средств индивидуальной защиты бойцов. В ходе разбирательства после тушения пожара установлено, что поджог совершен с целью замены непригодных бронежилетов на новые.

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