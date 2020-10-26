Пензенцев с COVID отправляют лечиться домой из-за нехватки мест в больницах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания с правительством заявил об острой нехватке мест в больницах города. По словам главы региона, из-за большого числа ежедневно заболевающих коронавирусом граждан система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Как стало известно ФАН, ситуация в регионе действительно остается напряженной из-за коронавируса. В некоторых больницах города зараженных COVID-19 пациентов отправляют обратно домой.

«До 180 человек может заболеть за сутки. Это очень много. А сколько среди них лиц с тяжелыми заболеваниями, и они направлены в реанимацию, на ИВЛ. У нас кислорода не хватает сейчас, хотя мы проделали огромную работу. Ситуация очень сложная», — поделился подробностями губернатор.

Заявление Белозерцева прокомментировал в интервью ФАН источник в Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Выяснилось, что мест в больницах категорически не хватает. В больницу ежедневно пребывает огромное количество пациентов, но разместить их сейчас негде. Руководство медучреждения приняло решение отправлять некоторых больных домой.

«Не поправило ситуацию и увеличение количества коек в палатах. Людей, у которых болезнь прогрессирует не сильно, часто отправляем на домашнее лечение», — поделился с ФАН источник.

Ежедневно в Пензенской области под влияние коронавирусной инфекции попадает около 170 человек. Этот показатель вырос почти в 2 раза по сравнению с первой волной пандемии, которая «накрыла» мир весной этого года. Тем не менее, пока ситуация в регионе полностью контролируется и продолжает оставаться стабильно напряженной.