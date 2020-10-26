Друг профессора Соколова рассказал о 200 женщинах расчленителя

Санкт-Петербург, 26 октября. Историк Александр Соколов, убивший и расчленивший свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, оказался ловеласом. По приблизительным подсчетам его приятеля Константина Ерунова, у доцента было около 200 женщин.

Подробности о личной жизни Соколова Ерунов в качестве свидетеля рассказал на очередном судебном заседании по делу доцента. Ерунов пояснил, что вместе с Соколовым увлекался исторической реконструкцией, пишут Невские Новости.

Правда, затем Ерунов оговорился, что не имел ввиду интимную близость, а просто обрисовал круг общения Соколова. По словам свидетеля, только в реконструкторском кругу у доцента было порядка 50 подруг.

Слова Ерунова очень возмутили историка.

"Это суд. Тут могут расценить как показание и посчитать за правду", — заявил он.

Напомним, в ноябре прошлого года из реки Мойки в Петербурге выловили рюкзак с отрубленными женскими руками. Оказалось, что они принадлежат аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. В жестоком убийстве и последующем надругательстве над ее телом обвиняется доцент истории Александр Соколов. Он находился в романтических отношениях с Ещенко, несмотря на большую разницу в возрасте.

12 октября он признал свою вину на допросе в суде Петербурга. Помимо этого, он признался и в хранении оружия и боеприпасов.