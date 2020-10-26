Цену проезда в общественном транспорте Петербурга повысили три перевозчика

Санкт-Петербург, 26 октября. Еще три петербургских перевозчика продолжили практику "Третьего парка" по увеличению стоимости проезда по коммерческим маршрутам и повысили цены.

На одних маршрутах цена выросла до 40 рублей, а на других — до 45 и 50 рублей, сообщает Peterburg2.

Стоимость проезда на двух маршрутах перевозчика "Питеравто" выросла до 45 рублей, а еще на трех — до 50 рублей. "Вест-Сервис", в свою очередь, на одном из направлений также поднял цену до 50 рублей. Перевозчик "Шпунт-Северо-Запад" повысил плату за проезд с 40 до 45 рублей на двух маршрутах, еще на одном — с 45 до 50 рублей, а на другом цена поднялась с 37 до 40 рублей.

Подобную тенденцию середине октября начал "Третий парк", увеличив стоимость проезда на полусотне своих маршрутов. Подорожание объяснили тем, что так компания планирует покрыть убытки из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в 2021 году петербуржцев ждет повышение тарифов на общественный транспорт, пишет "Петербургский дневник".