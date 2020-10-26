Фигурист Соловьев назвал интерес только к женскому катанию нездоровым

Москва, 26 октября. Российский спортсмен Дмитрий Соловьев признался ФАН, что ему кажется очень странной ситуация, когда в контексте фигурного катания все говорят только о женщинах-одиночницах.

Золотой медалист чемпионата Европы-2013 и бронзовый призер первенства планеты того же года в танцах на льду подчеркнул, что и в трех других дисциплинах тоже есть мастера высочайшего уровня, о которых можно и нужно говорить и писать.

«Если честно, я не понимаю, почему так происходит (уделяется повышенное внимание женскому одиночному катанию. — Прим. ФАН), — сказал Соловьев. — Ведь у нас везде было и есть много спортсменов, которые не раз доказывали и доказывают, что не зря много лет шли к своим медалям».

Собеседник ФАН имеет в виду представителей остальных дисциплин его любимого вида спорта — танцев на льду, парного и мужского одиночного катания.

«Они — победители и призеры чемпионатов Европы и мира, Олимпийских игр, — напомнил триумфатор Игр-2014 в командных соревнованиях. — Это люди, которые уже не раз доказывали, что достойны быть в сборной страны много лет. Для меня все это очень странно, хотя и не могу сказать, что обидно».

Но в России почему-то есть какой-то нездоровый, можно сказать, интерес только к одной дисциплине, считает заслуженный мастер спорта.

«Я понимаю, конечно, что все наши девчонки — большие молодцы, и что они делают свою историю, которая запоминается, — отметил Соловьев. — Но лично мне, честно могу сказать, очень интересно смотреть на все виды нашего фигурного катания. Без какого-то, знаете, «вот это круче, а это — нет».

Дмитрий Соловьев в 11 лет встал в пару с Екатериной Бобровой, которая оказалась его единственной партнершей в спортивной карьере. Вместе они завоевали потом в общей сложности десять медалей различной пробы на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.

Сейчас Соловьев и Боброва выступают в шоу Первого канала «Ледниковый период». У Дмитрия партнерша — телеведущая и певица Ольга Бузова, а пару Екатерине составляет певец Влад Соколовский.

Соловьев также рассказал, как их пара пытается создать на вышеупомянутой программе необходимую «химию» на льду.

Полный текст интервью с фигуристом читайте позже на сайте ФАН.