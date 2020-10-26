Катар и Турция влияют на Балканы через СМИ и киноискусство

Значительная часть жителей Балканского полуострова исповедует ислам: крупные мусульманские общины есть в Сербии, Хорватии, Черногории и Македонии. Босния и Герцеговина — одна из крупнейших стран региона, мусульманами там является более половины коренного населения. Приверженцами этой религии являются большинство жителей Албании и самопровозглашенной республики Косово.

Уже десять лет для них вещает канал Al Jazeera Balkans, принадлежащий катарскому медиахолдингу. В последнее время на Западных Балканах пытаются закрепиться и турецкие СМИ: государственная компания TRT теперь предлагает радиопередачи на всех балканских языках, а новостная служба агентства Anadolu завоевала особую популярность в Боснии и Герцеговине. Кроме того, Доха и Анкара заняли в регионе особую нишу на рынке киноиндустрии.

В рамках нового проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как СМИ и киноискусство стали инструментом «мягкой силы» Катара и Турции в странах бывшей Югославии.

22 сентября 2010 года катарская государственная сеть Al Jazeera Media Network объявила о покупке базирующегося в Боснии и Герцеговине канала НТВ 99 за 1,56 млн долларов. Новый проект получил название Al Jazeera Balkans («Аль-Джазира Балканы»). Местным его преподносили как «лидера в области высококачественных новостей о текущих событиях в регионе».

Головной офис информагенства открылся в Сараево, что вызвало волну негодования и дало повод для слухов о тесных связях и непосредственном влиянии Al Jazeera на боснийские СМИ. Впрочем, Горан Милич, возглавивший Al Jazeera Balkans, объяснил выбор дислокации по-своему.

«Во-первых, это не имеет никакого отношения к политике, а связано с соображениями экономической выгоды: аренда помещений в Сараево намного дешевле, чем в Белграде или Загребе. Во-вторых, Сараево является географическим центром Балкан», — заявил он.

В том же году Al Jazeera Balkans стала набирать штат. Балканские СМИ утверждали, что агентство предлагает местным журналистам минимальную ставку в 1000 евро в месяц.

В ноябре 2011 года Al Jazeera Balkans начала вещание на южнославянских языках. Канал рассчитывал на потенциальную аудиторию в 20 миллионов человек.

Al Jazeera Balkans является частью глобальной сети Al Jazeera, но пользуется управленческой автономией и относительной редакционной независимостью. Агентство располагает значительными техническими ресурсами, в том числе для трансляции репортажей из многих мировых столиц, стран и регионов. Кроме программ на языках балканских народов, Al Jazeera Balkans транслирует отрывки из телепередач арабского, английского и турецкого филиалов. Таким образом, контент канала потенциально охватывает до двух миллиардов зрителей по всему миру. Информационная сеть, что очевидно, делает ставку на страны, в которых преобладает мусульманское население.

«Сначала людям, наверное, будет интересно посмотреть его, потому что они могут устать от местных телеканалов — так называемых общественных станций, политически контролируемых, — отреагировал на запуск балканской платформы Al Jazeera руководитель боснийского Медиацентра Боро Контич. — Поэтому им может быть интересно посмотреть, существует ли иной взгляд на регион. Но у нас есть поговорка: чудо длится всего три дня».

В Сербии же открытие нового телеканала вызвало скандал, когда к претендентам на работу обращались с просьбой изложить свою личную позицию на статус самопровозглашенного Косово. Ответ на вопрос во многом определял, будут они приняты на работу или нет.

«Сам тот факт, что этот вопрос используют во время собеседования — таким образом, допрашивая заявителя о его политической ориентации, — нарушает права человека. Я согласна с тем, что у каждого средства массовой информации своя редакционная политика, но никто не может требовать от меня игнорировать законы и конституцию моей страны. В ней говорится, что Косово является частью Сербии», — заявила тогда ведущая сербского РТС Оливера Ковачевич.

Слухи о возможной покупке катарцами сербской общенациональной телевизионной сети AVALA вызвали еще более бурную реакцию. Активисты призвали не допустить поглощения AVALA из-за антисербской кампании, которую, по их мнению, ведет канал Al Jazeera. А глава Союза журналистов Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Бране Божич посчитал открытие регионального центра Al Jazeera «попыткой укрепления ислама в этой части Европы» со стороны Турции. Представитель хорватского населения — депутат парламента Иво Миро Йович — также заявил, что запуск канала приведет к дестабилизации ситуации в стране.

Балканский филиал Al Jazeera освещает местную повестку и международные события. Также выходит ряд сюжетов, репортажей и даже журналистских расследований. Еженедельная рубрика «Контекст» посвящена политическим, социальным, культурным, экологическим событиям. Она затрагивает и права человека, и свободу выражения мнений. В выпуске, посвященном протестам в Белоруссии, журналисты осудили жесткое обращение белорусских силовиков с «мирными демонстрантами», а Александра Лукашенко обвинили в «неспособности идти на компромисс».

Al Jazeera Balkans ведет медиакампанию с целью развенчать «мифы» о неоосманизме и агрессивной политике Анкары, в том числе на Балканах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в материалах агентства предстает исключительно «миролюбивым партнером», радеющим за благополучие братских мусульманских народов на Балканах.

Чего не скажешь о России — катарское агентство считает политику Москвы в регионе «деструктивной». Al Jazeera Balkans регулярно публикует материалы, которые должны убедить в этом читателя. Например, на днях вышел откровенно русофобский материал под названием «Почему России не нужна стабильность на Балканах». В нем «эксперт» заверяет, что Москва «дестабилизирует обстановку на Балканах». Освещая тему конфликта в Нагорном Карабахе, Al Jazeera Balkans утверждает, что Москва «бессильна» в таких вопросах.

Putin: U Nagorno-Karabahu poginulo skoro 5.000 ljudi https://t.co/WaOljF0dbZ — Al Jazeera Balkans (@AJBalkans) October 23, 2020

Кроме того, Аl Jazeera Balkans воспроизводит версию западных СМИ о покушении на Алексея Навального с помощью «Новичка» и рассказывает о «русских хакерах», которые своими кибератаками дестабилизируют обстановку по всему земному шару.

Катарский канал успешно работает в медиапространстве Балкан уже десять лет. Он занимается не только актуальной мировой повесткой, но и излагает исторические события в выгодном Дохи ключе. К своему юбилею Al Jazeera Balkans запустила коллекцию документальных фильмов и интерактивных материалов в рамках проекта «Сараево в осаде», доступных читателю на боснийском, английском, арабском и турецком языках.

«Сараево в осаде» объединяет визуальный контент, которым легко поделиться в различных соцсетях, а также содержит интерактивные карты и временную шкалу, которые дают пользователям понимание исторических, военных, социальных, гуманитарных и культурных аспектов боснийской войны.

Знакомство с историей осады Сараево, который мусульмане называют «европейским Иерусалимом», начинается с интерактивной прогулки по военному туннелю. Далее следуют карты мест массовых убийств боснийских мусульман, «насилия против города», а также инфографика с хронологией и картинные галереи.

Два года назад в Сараево также открылся фестиваль документальных фильмов, учрежденный балканским филиалом в сотрудничестве с Al Jazeera Media Network и расположенным в Дохе Институтом средств массовой информации Al Jazeera. Одним из партнеров в его организации выступило турецкое агентство Anadolu. Al Jazeera Balkans ежегодно приобретает права на документальные фильмы, снятые на пространстве бывшей Югославии, и демонстрирует их в рамках Сараевского кинофестиваля. Многие из них посвящены страданиям боснийских мусульман в годы сербской «оккупации». В эфир телеканала несколько лет назад также был выпущен документальный фильм «Неопознанные», в котором расследуются нападения сербских войск на косовские деревни в 1999 году.

«Фильм побывал на многих фестивалях, мы также организовали ряд показов для молодежи, но теперь, наконец, его сможет увидеть более широкая аудитория», — отметила режиссер фильма Мария Ристич.

По ее словам, лента предназначена для сербской молодежи, которая должна «посмотреть в лицо зверствам», совершенным Сербией в Косово.

В прошлом году фестиваль открыл показ документального фильма «Для Самы». В нем рассказывается история девушки, которая выходит на улицы Алеппо с камерой, когда в Сирии «вспыхивают первые демонстрации против диктатуры Башара Асада», и начинает снимать хронику событий.

«Народ ликует, но безжалостные репрессии диктатора сменяются бомбардировками русских интервентов», — сообщают авторы.

На фоне разрушенного Алеппо и начала войны в Сирии героиня фильма становится мамой девочки Самы, для которой и продолжает снимать репортажи с места событий.

Al Jazeera Balkans выпустила и документальный фильм к годовщине смерти лидера боснийских мусульман Алии Изетбеговича, который активно выступал за возрождение «исламского мира» и которого власти Югославии обвиняли в сепаратизме с целью создания исламского государства1. В фильме использованы интервью с членами семьи Изетбеговича и крупными политическими деятелями Боснии, а сам президент независимой республики представлен как «борец за выживание боснийского народа».

Анкара также активно использует на Балканах «мягкую силу» киноискусства. Цель Турции — возродить среди мусульманских общин региона теплые чувства по отношению к османскому наследию.

В Боснии и Герцеговине, Сербии и самопровозглашенном Косово, а также в Северной Македонии и Черногории растет популярность турецких «мыльных опер». Они не только повышают имидж Турции в глазах местного населения, но и в помогают Анкаре переписать некоторые страницы истории. За последнее десятилетие каждый балканский телеканал выпустил в эфир по крайней мере один сериал турецкого производства. При этом в таких странах, как Северная Македония, драматические сериалы занимают второе место по популярности после новостных передач.

Местным домохозяйкам показывают картинки идеальной жизни турецких семей, помогая создавать положительный образ соседнего государства. Один из таких сериалов — «Падение листьев», премьера которого на Балканах состоялась в 2010 году.

Другие фильмы прославляют историю Османской империи. Продукты, выпущенные в трансляцию недавно, такие как «Невеста из Стамбула» или «Цветы-сироты», бросают вызов негативным стереотипам и показывают «здоровый баланс ислама, демократии, современности и традиционализма» в Турции.

Некоторые сериалы напрямую финансирует правительство Турции. В самопровозглашенном Косово широкий резонанс вызвал один из них — «Последний император», который полон особой «ностальгией» по Османской империи, культивируемой правящей партией Турции. Он подвергся резкой критике за изображение султана Абдул-Хамида II как героя, пытавшегося сохранить порядок, когда Османская империя рушилась в руках «хищных европейских держав, сионистов и либеральных интеллектуалов».

Катарская сеть Al Jazeera сыграла главную роль в формировании положительного образа антиправительственных группировок на Ближнем Востоке во время «арабской весны». Сегодня медиасеть формирует мировоззрение и политические взгляды мусульман, проживающих на пространстве Балканского полуострова. Местные жители видят в Al Jazeera Balkans альтернативу местным СМИ, большинство из которых плохо оснащены и недоукомплектованы кадрами, и находятся при этом под строгим политическим контролем. Делая ставку на мусульманское население стран бывшей Югославии, Al Jazeera Balkans освещает исторические события и современную повестку дня в выгодном для Анкары и Дохи ключе и формирует положительное отношение к Турции и Катару.

Одновременно Анкара распространяет на Балканах кинопродукцию, которая подчеркивает языковые и культурные сходства между турками и их балканскими соседями. Потребление турецкого кино на Балканах растет с каждым годом: в Черногории турки уже вытеснили известных на весь мир латиноамериканских конкурентов. Теперь, чтобы «мягкая сила» Турции дала свои плоды на Балканах, нужно лишь время.

1 Организация запрещена на территории РФ.