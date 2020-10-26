Следком требует арестовать артистку Дрожжину по подозрению в мошенничестве

Москва, 26 октября. Артистка Наталья Дрожжина может быть арестована по подозрению в мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.

Сотрудники Следственного комитета ранее задержали Дрожжину вместе с Михаилом Цивиным. Им было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Дочь и жена Баталова сообщили, что Дрожжина и ее супруг Цивин обманным путем завладели имуществом семьи. Среди них доля в четырехкомнатной квартире, еще две квартиры, мастерская. Также заявлялось о пропаже восьми миллионов рублей со счетов.

Дело находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина. Первоначально задержанные проходили по делу как свидетели. Однако впоследствии их статус был изменен на обвиняемых. Стороны обратились к услугам адвокатов.