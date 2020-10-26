Продюсер «Ласкового мая» подаст иск против Гордон за оскорбление семьи

Москва, 26 октября. Продюсер Андрей Разин готовит иск к блогеру и ведущей Екатерине Гордон за оскорбление его семьи. Об этом он написал в Instagram.

Скандал разгорелся на фоне натянутых отношений продюсера "Ласкового мая" с ведущей Лерой Кудрявцевой. Гордон, будучи защитницей звезды, в своем профиле в Instagram оскорбила менеджера группы: "Мне кажется, он хотел бы быть красивой и успешной женщиной. Он хотел бы иметь красивого мужа-хоккеиста, работу на телеканале".

Прощать такого Разин не намерен, он объявил на своей странице в соцсети о намерении не только обратиться в суд, но и выпустить книгу, которая будет посвящена Гордон. Продюсер уже собирает материал для своей работы.

"Я расскажу, что это за человек, через какое место она вообще попала на горизонты нашей страны и как она обманула своих мужиков, как она их кидала, и чем она вообще занималась. Я собираю сейчас материал", — написал Разин.

Он заявил, что его книга будет настоящей бомбой, после взрыва которой Гордон от стыда не сможет выйти на улицу на протяжении пяти лет. Разин также пообещал сделать юристу "такую вечную славу" в стране, из-за которой она пожизненно будет жить с клеймом.