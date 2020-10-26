Надежда Бабкина показала редкие фото без макияжа и фотошопа

Москва, 26 октября. Популярная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина порадовала поклонников редкими снимками в Instagram. Певица в 70 лет показала себя без макияжа и фотошопа.

"Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!" — написала звезда в публикации.

Бабкина показала, как гуляет с семьей по осеннему лесу и кормит коз, которых разводят на участке ее соседи. Для прогулки на свежем воздухе артистка выбрала яркий желтый костюм в молодежном стиле.

Поклонники Бабкиной пришли в восторг от фотосессии. Фанаты певицы привыкли видеть ее совсем в другом образе.

"Как вам идет желтый цвет!"; "Очень красивая Надежда, и без косметики!!! Чудесная женщина! Надеюсь, прогулка удалась!!!"; "Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопами"; "Какой у вас костюмчик красивый. Вся осенняя и прекрасная!" — восхитились поклонники артистки в комментариях.

Надежду Бабкину часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом и услугами пластических хирургов. Многим кажется, что 70-летняя звезда выглядит на фото очень неестественно. Однако недавно в Сеть попал снимок, на котором россияне смогли разглядеть морщины эстрадной певицы.