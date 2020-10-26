Правоохранители нашли пулю недалеко от коттеджа убитого депутата Петрова

Выборг, 26 октября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в реке Великой пулю калибра 7,62. По одной из версий, находка связана с убийством депутата и бизнесмена из Выборга Александра Петрова.

Пуля была найдена недалеко от коттеджа, на территории которого и был застрелен потерпевший, сообщает РЕН-ТВ.

В рамках следствия возникло предположение, что в Петрова могли стрелять из СВД или современного автомата Калашникова, оснащенного оптическим прицелом.

Кстати, незадолго до расстрела депутата, из его дома был украден сейф, в котором лежали полмиллиона рублей. По мнению правоохранительных органов, этот инцидент может быть связан с заказным убийством предпринимателя.