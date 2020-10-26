В Госдуме отреагировали на план Баку идти до победного конца в Карабахе

Азербайджан вошел во вкус: либо будет проявлена воля к принуждению Баку к миру, либо мы увидим последствия плана войны до победного конца. Об этом заявил ФАН член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Идти до конца

Азербайджан готов идти до конца в вопросе Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его мнению, Минская группа ОБСЕ принципиально не хочет оказывать давление на Армению. При этом Баку неоднократно поднимал вопрос касательно санкций для Еревана. Он обвинил ОБСЕ в попытках спасти Армению. Кроме того, он добавил, что Баку не приемлет заморозку конфликта.

"Баку не против встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве, но ожидает "смысла" в переговорах", — добавил он.

По его словам, армия Азербайджана получила от президента особое распоряжение не отвечать на провокации и нарушения режима прекращения огня со стороны Армении.

"Нападающая сторона вошла во вкус"

Как отметил Константин Затулин, заявление Алиева звучит уже в категорической форме. Азербайджан сделал ставку на военные действия и на поддержку Турции. При этом периодически объявляется прекращение огня, но из-за отсутствия наблюдателей, состав которых не согласовывается в том числе из-за позиции Азербайджана, а тем более миротворцев, эти соглашения не выполняются.

"Реальное перемирие, сейчас уже третье, не вступает в силу. На этом фоне Азербайджан говорит о желании идти до конца. При этом, когда стороны договариваются о перемирии, Баку заявляет о том, что оно временное, техническое, а не продолжительное. Это перемирие не отменяет желание решить вопрос о принадлежности Карабаха военной силой. Теперь речь идет уже не только о возврате районов, которые были заняты вокруг Нагорного Карабаха, бои идут уже на территории Нагорного Карабаха", — пояснил Константин Затулин.

Он добавил, что успокоительные заверения Алиева о том, что армяне в Нагорном Карабахе будут жить, как и азербайджанцы в составе Азербайджана, без всяких проблем, не согласуются с реальностью. Словам Алиева никто не верит.

"Думаю, в это не верит и сам Алиев, который многократно доказывал свое настоящее отношение к армянскому народу, не стеснялся этих вопросов. Я бы очень удивился, если бы в Армении и Карабахе считали возможным сосуществовать армянам в составе Азербайджана. Это просто фантазия, которая призвана успокоить общественное мнение, как и другие жесты в сторону перемирия", — добавил Константин Затулин.

По мнению Затулина, Азербайджан стремится к решению вопроса военной силой и не хочет, чтобы кто-то ему помешал. При этом политик затруднился ответить, будет ли проявлена воля к принуждению Азербайджана к миру, хотя и не исключает этот сценарий.

"Нападающая сторона вошла во вкус. И без того, чтобы Азербайджану были представлены жесткие аргументы, которые отвратят его от этого плана, он с этого пути не свернет. Может быть, если бы Азербайджан был один и не чувствовал поддержки Турции, этого можно было бы добиться, как это было в 2016 году. Но в настоящее время я такой перспективы не вижу. Либо будет проявлена воля к принуждению Азербайджана к миру, либо мы увидим последствия плана войны до победного конца", — заключил Константин Затулин.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий.

Президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.