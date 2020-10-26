Политолог Марков раскрыл детали грядущей гражданской войны в США

Грядущая гражданская война в США будет иметь совершенно иной характер, нежели ее предшественница в XIX веке, территориально поделившая Соединенные Штаты на «Север и «Юг». Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме тюрьме Мэрион, штат Иллинойс, по обвинению в материальной поддержке терроризма и в подготовке сговора с целью убийства граждан США, заявил в интервью РИА Новости, что после президентских выборов в Соединенных Штатах начнется гражданская война. Бут убежден, что ни демократы, ни республиканцы не признают своего поражения и вытащат наружу весь арсенал трюков и приемов, что был отточен на цветных революциях и переворотах, «которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет».

«Вероятность подобного развития событий действительно крайне велика, — признал Марков. — Я бы даже сказал, что элементы гражданской войны будут почти наверняка, — вопрос только в том, насколько сильно они проявятся. Что будет в любом случае? Сначала официально объявят, что действующий глава государства победил, после чего начнутся массовые протестные выступления во всех крупных городах страны (кроме Оклахома-Сити). Потом пересчитают голоса, отданные избирателями по почте, — и выяснится, что почти 80%; из них получены Байденом».

В свою очередь, добавил политолог, Трамп предъявит доказательства многочисленных фальсификаций не в его пользу, которые будут устроены его соперниками именно при помощи «почтового» голосования (эксперт считает, что «суперспециалисты» по нечистым электоральным практикам сидят именно в штабе у Джозефа Байдена).

«Если после этого никто из соперников не признает победы своего конкурента, может начаться гражданская война, — убежден собеседник ФАН. — Но она будет иметь совсем не тот характер, как та, что была в XIX веке во времена Авраама Линкольна. Столкновение, которое мы увидим, окажется не «войной Севера против Юга», а борьбой мегаполиса и глубинки. Оба побережья, на которых расположены крупнейшие города США, поддержат Байдена, а центральная часть Америки — Трампа».

Марков отметил, что на данный момент масштаб столкновений между сторонниками республиканцев и демократов предсказать сложно. По его словам, очень многое зависит от того, кого из кандидатов поддержат силовики.