В США испугались планов России по оснащению экипировки «Сотник» нанодронами

Москва, 26 октября. Американский журнал The National Interest обратил внимание на разрабатываемое в России новое поколение боевого снаряжения, способное управлять нанобеспилотниками. Технология обеспокоила американцев, испугались планов России по оснащению "Сотника" нанодронами, передает издание "ИноСМИ".

Журналисты американского издания отмечают, что новое поколение российского боевого снаряжения сможет работать в связке с нанодронами, которые помогают повысить уровень осведомленности военнослужащих об окружающей обстановке, а также минимизировать физические усилия. Благодаря использованию этой технологии значительно снижается риск для жизни солдат при выполнении боевых задач.

В материале The National Interest отмечается, что по заказу Сухопутных войск реализуется проект, предполагающий разработку боевой экипировки нового поколения. Она включает в себя, как пишут американские эксперты, боевые и специальные экзоскелеты и предполагает интеграцию боевых и вспомогательных роботов, а также БПЛА.

Разработка, получившая предварительное название "Сотник", будет поставлена в войска РФ к 2025 году. Через пять лет технология охватит всю российскую армию. Однако один из американских журналистов считает, что эти планы являются слишком амбициозными.

Напомним, гендиректор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков ранее сообщил, что к декабрю этого года может быть сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на замену "Ратнику". Военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом ФАН заявил, что новая амуниция российской армии должна представлять собой целый комплекс высокотехнологичных военных систем.