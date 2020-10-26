Промышленный выпуск вакцины «Спутник V» начнется до декабря

Промышленное производство российской вакцины «Спутник V» начнется уже к декабрю. Об этом ФАН рассказали в двух биотехнологических компаниях, выбранных для выпуска вакцины, — «Биокад» и «Биннофарм». В данный момент на обеих площадках ведутся работы по монтажу производственных линий.

«Мы сейчас настраиваем производство под вакцину, разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Мы планируем, что промышленный выпуск самой вакцины начнется до декабря, — прокомментировала ФАН пресс-секретарь «Биокада» Ирина Кенюхова.

В «Биннофарме» также подтвердили, что на заводе компании в Зеленограде сейчас завершается монтаж оборудования для промышленного производства «Спутника V». В отличие от первой компании, «Биннофарм» уже внесен Минздравом в регистрационное удостоверение для выпуска вакцины. В «Биокаде» аналогичное разрешение рассчитывают получить в ноябре.

Нет пока в удостоверении вакцины и компании «Р-Фарм», ранее также названной в числе будущих производителей «Спутника V». При этом на заводах компании несколько площадок уже готовы для промышленного изготовления вакцины.

«Когда мы войдем в регистрационное удостоверение и будем обладать правом производить вакцину, тогда мы поймем, какие объемы мы сможем выпускать. Думаю, что необходимые документы мы получим к середине ноября», — пояснила директор по связям с общественностью «Р-Фарм» Елена Епифанцева.

Еще один будущий производитель «Спутника V», научно-производственная компания «Генериум», сегодня как раз вошла в регистрационное удостоверение вакцины. Однако в компании затруднились назвать точные сроки начала промышленного производства.

Пятой площадкой для массового выпуска вакцины является сам НИЦ им. Гамалеи, — право на это центр уже получил.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была получена и зарегистрирована в России 11 августа. Сейчас в Москве продолжаются пострегистрационные исследования препарата.