ФАН выяснил, сколько заплатят туристы за отдых в Крыму и Севастополе осенью

В Крыму и Севастополе стартовала вторая волна бабьего лета, после похолодания и даже заморозков синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду еще несколько недель. Отельеры и работники сервиса гостеприимства еще надеются заработать за счет предоставления услуг туристам, которые прибудут сюда осенью.

"Впереди у нас еще выходные и праздники по случаю Дня народного единства, каникулы в школах. Бабье лето и бархатный сезон продолжаются, цены на жилье снижены в среднем на 20–30% от летнего уровня. А программа по туристическому кешбэку вселяет в нас уверенность, что сезон-2020 еще не завершен", — рассказал корреспонденту ФАН владелец ресторана в Алуште.

Отдых в Крыму в ноябре, по мнению сотрудников туристического сервиса, будет по карману многим, кто еще не успел съездить в отпуск в этом году.

"Для меня в бархатный сезон и вообще месяцы, когда градусник не показывает +38, — самое лучшее время для отдыха. Цены заметно падают, туристов меньше, уже нет многочасовых пробок на дорогах, снять номер или арендовать авто не представляет проблемы", — рассказала корреспонденту ФАН блогер-путешественница Дарья Егорова.

Так, снять жилье на двоих в Ялте будет стоить от 2000 рублей за номер в отеле с категорией «одна звезда» и выше. За 3000–5000 рублей в сутки в отеле предложат завтрак. Стоимость проживания в отелях со спа-комплексами и собственной зеленой территорией в ноябре составит от 8000 рублей за сутки.

"Средний чек на обед в кафе в Ялте на двоих будет от 1500 рублей, ужин с деликатесами и игристым уже от 2000 рублей. Конечно, необходимо заложить еще стоимость экскурсий, подарков и небольшого шопинга. Для туристов Ялты это будет дороже. Для тех, кто отдыхает на западном или восточном берегу Крыма, чек будет на 15–20% дешевле", — говорит крымский ресторатор, владеющий рестораном на ЮБК.

В Евпатории и Феодосии отдых на двоих обойдется в 1800–2000 рублей за номер в отеле с "одной звездой" и 3500–4000 рублей — в номерах категории "четыре звезды".

"У нас есть места, доступные для бронирования, обычно отель не пустует ни осенью, ни зимой", — сообщили в одном из спа-отелей в Евпатории.

Нужно помнить, что не во всех отелях предоставляются завтраки, следует обратить на это внимание при выборе места для проживания, а также заложить стоимость еды в чек поездки. В кафе и ресторанах западного и восточного побережья Крыма скромно пообедать на двоих можно от 500 рублей.

"Мы всегда наблюдаем за местными. Особенно не в сезон это очень удобно, ведь туристов становится уже очень мало. Так, в Севастополе мы гуляли по центральному холму, когда наступило время обеда — 13:00, и мы увидели, как из здания начали выходить военные и идти в небольшое здание напротив. Мы пошли за ними и нашли столовую. На вид она была словно «привет из СССР», но больше всего поразили цены. Так дешево и оттого, наверное, вкусно мы не ели больше нигде в Крыму, рада поделиться таким нашим лайфхаком", — рассказала корреспонденту ФАН туристка Севиле Аблаева.

В Севастополе цены за проживание в сутки на двоих колеблются от 3000 до 8000 рублей за ночь. Цена за обед в ресторане, так же как и на ЮБК, начинается минимум от 1000 рублей за двоих.

"Когда будете выбирать, где отдохнуть в Крыму в несезон, обращайте внимание на место расположения отеля — лучше, чтобы он находился в городе, — на его инфраструктуру. В случае, если пойдет дождь, вы не заскучаете там, где есть спа-комплекс, санаторное обслуживание, косметолог, вкусные рестораны, развлекательная программа для гостей, своя территория для неспешных прогулок", — посоветовали в одном из севастопольских отелей.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", Крым входит в число наиболее популярных направлений у россиян, и не только летом. Осенью авианаправление Москва — Симферополь — самое популярное среди рейсов по России. Зимой и, в частности, на новогодние праздники пока входит в топ-5.

"В Крыму есть много вариантов, чем заняться и без моря, так что ехать сюда в сезон, чтобы насладиться тем, что предлагает полуостров, необязательно. Напротив, поездки в несезон могут быть выгоднее и приятнее, ведь турпоток по сравнению с летними месяцами все-таки ниже", — прокомментировала для ФАН сотрудница сервиса "Туту.ру" Наталья Анисимова.

Она также добавила, что средний чек на перелеты в Симферополь из других городов России в этом году летом был 7275 рублей в одну сторону, а на осень пока 5068 рублей, то есть на авиаперелете можно сэкономить около 30%.

Напомним, согласно последним рейтингам, Крым занимает четвертую позицию у россиян, которые планируют отметить новогодние праздники не в своем городе, а на курорте.