Экс-участница «Дома-2» рассказала о скандальном прошлом своего бойфренда

Москва, 26 октября. Скандально известная бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель начала встречаться с новым молодым человеком. Но, согласно сообщениям СМИ, очередной бойфренд знаменитости ранее запятнал себя весьма неприглядной занятостью. Об этом пишет «Стархит».

По слухам, новый избранник Алены Рапунцель Илья ранее зарабатывал на жизнь эскортом. На данный момент в Интернете можно отыскать видеоролики интимного содержания, в которых фигурирует бойфренд звезды шоу «Дом-2».

Источники сообщают, что знаменитость недавно встретила нового ухажера в одном из ночных клубов Москвы, и он уже рассказал ей о своей жизни. Как оказалось, Рапунцель осведомлена о весьма сомнительном прошлом своего избранника. По словам телезвезды, Илья не занимался эскортом, хотя и имеет за спиной «определенный» опыт.

«Да, я видела видео с его участием, и они меня повергли в шок, но я не могу судить человека за прошлое», — объяснила девушка.

Как заметила Рапунцель, на данный момент молодой человек сожалеет о том, что делал ранее. Дело в том, что он пытался «хайпануть» и распиариться, записывая интимные сцены на видео. Также знаменитость заявила, что «живет и строит отношения» с Ильей «с этого момента», и у них все очень хорошо.

Девушка рассказала, что ранее страдала от излишней впечатлительности и принимала близко к сердцу подобные инциденты, однако сейчас все изменилось. Знаменитость поняла, что ко всему нужно относиться с иронией и «переводить негатив в позитив».

«Я живу так, как хочу, как мне комфортно, и почему я должны слушать злые языки?!» — заявила экс-участница проекта «Дом-2».

Стоит сказать, что упомянутое скандальное телешоу породило целую плеяду знаменитостей, однако далеко не все считают, что им действительно стоило принимать участие в съемках. Как сообщалось ранее, недавно Звезда «Дома-2» раскрыла подноготную проекта.