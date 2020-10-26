Минобороны Армении сообщило о новом наступлении ВС Азербайджана в Карабахе

Ереван, 26 октября. Войска Азербайджана предприняли новую попытку наступления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны Армении.

Сообщается, что предпринята попытка продвинуться на юго-восточном направлении в зоне боевых действий. Официальных комментариев со стороны Баку по ситуации еще не поступало. Также Ереван сообщил, что военнослужащие Армении придерживаются условий режима прекращения огня. В Нагорно-Карабахской Республике (НКР) было объявлено об обстрелах поселения из РСЗО "Смерч" ВС АЗербайджана.

В НКР ранее сообщили об ударах с воздуха азербайджанскими ВВС в Мартунинском районе. Баку опроверг заявления о применении боевой авиации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Азербайджан назвал распространение подобных заявлений "дезинформацией".