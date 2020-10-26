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Модель Джиджи Хадид поразила своей фигурой спустя месяц после родов

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Модель Джиджи Хадид поразила своей фигурой спустя месяц после родов

Вашингтон, 26 октября. Американская модель Джиджи Хадид похвасталась похудевшими формами на фотографии после родов в своем микроблоге в Instagram.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Джиджи Хадид недавно стала мамой. У звезды подиума и ее возлюбленного Зейна Малика родилась дочь.

Недавно в Instagram-аккаунте модели появилось первое фото после родов. Джиджи опубликовала пост, в котором призвала поклонников принять участие в грядущих выборах президента США.

Однако поклонникам было не до содержания поста. Они мгновенно обратили внимание на то, как быстро модель пришла в форму после родов.

"Даже после беременности ты все по‑прежнему хороша и стройна";

"Красотка";

"Как можно выглядеть настолько круто через месяц после родов?" — написали фолловеры звезде под фотоснимком.

Джиджи Хадид познакомилась с будущим отцом своего ребенка шесть лет назад на вечеринке у общего друга. Их отношения завязались не сразу. Влюбленные не раз расставались и сходились. Первые слухи о беременности модели появились в апреле этого года.

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