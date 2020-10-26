В России стартовали продажи умных часов Huawei Watch GT 2 Pro

Москва, 26 октября. Часы Huawei Watch GT 2 Pro получили обновление программного обеспечения, которое позволит владельцам девайса использовать новые функции. Об этом сообщает HuaweiUpdate.

Благодаря прошивке под номером 10.1.2.12, пользователи часов получили возможность отслеживать уровень содержания кислорода в крови SpO2 непрерывно, а не только по команде. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить Huawei Watch GT 2 Pro к смартфону на базе Android и установить обновление приложения Huawei Health.

Также после апдейта часы начали поддерживать несколько новых языков. Кроме того, в новой версии был оптимизирован экран с погодой и расширена функциональность для гольфа.

Перед установкой обновленного ПО, рекомендуется проверить стабильность соединения Bluetooth и аккумулятор. Для апдейта необходимо, чтобы батарея часов была заряжена минимум на 20%.

Продажи Huawei Watch GT 2 Pro стартовали в России 24 октября. В этот же день у россиян появилась возможность приобрести беспроводные наушники китайского производителя FreeBuds Pro.

В Huawei отметили, что Watch GT 2 Pro побили рекорды спроса в РФ. Рекомендованная стоимость часов черного цвета в спортивной версии составляет 19 990 рублей За классическую версию с серо-коричневым кожаным ремешком покупателю придется отдать 22 990 рублей.