Душевные терзания нанесли удар по здоровью Кондулайнен

Москва, 26 октября. «Первый секс-символ СССР», актриса Елена Кондулайнен до сих пор не оправилась от случившегося летом инсульта. По мнению подруги знаменитости, причиной случившегося могли стать душевные терзания кинозвезды.

На данный момент пережившая женщина старается не выходить на связь и даже сменила номер телефона. Организм знаменитости не восстановился после инсульта, и она до сих пор передвигается с большим трудом.

Состояние недавно оценил психиатр Владимир Файзинберг. По его словам актриса столкнулась с поверхностным инсультом, после которого есть шансы на полное выздоровление. Однако при этом эксперт заметил, что после нарушения кровообращения головного мозга многие люди замыкаются в себе. Они не хотят демонстрировать окружающим свою беспомощность и начинают «прятаться» от общества. Но при этом стоит учесть, что на самом деле подобные пациенты нуждаются в общении и развитии.

Что же касается причин инсульта, то про них решила рассказать подруга и коллега кинозвезды Любовь Руденко. По ее словам, Кондулайнен всегда была весьма эмоциональной, и недавно она столкнулась со случаем, вызвавшим у нее серьезные душевные терзания.

«Она хотела собрать на творческий вечер народ. И никто не пришел. А для Лены это была очень нервная ситуация и очень сильный стресс. И эта душевная травма спровоцировала инсульт», — выдвинула свою версию произошедшего Руденко.

Стоит сказать, что в последнее время Кондулайнен привлекает внимание многих звезд российского шоу-бизнеса. Известный художник Никас Сафронов выразил надежду на выздоровление актрисы, а телеведущая Дана Борисова напомнила знаменитости про судьбу Легкоступовой.