Постаревшая Ирина Салтыкова ужаснула поклонников внешним видом

Москва, 26 октября. Певица Ирина Салтыкова ужаснула поклонников внешним видом. Пользователи Сети считают, что знаменитость за последние годы слишком постарела и выглядит уставшей, пишет Popcake.

Бывшая солистка популярной когда-то группы "Мираж" уверяет, что не пытается скрыть свой возраст, и уже давно поняла, что с каждым годом не молодеет. Тем не менее звезда не забросила себя, а продолжает упорно следить за своей внешностью.

Салтыкова призналась, что пользуется дорогими ухаживающими средствами, делает массаж лица и старается как можно больше спать и отдыхать. По ее мнению, это куда лучше помогает ей быть в форме, чем тонны косметики. Более того, по мнению Салтыковой, современная косметология — это "сплошной маркетинг". Она убеждена, что многие процедуры не просто бесполезны, но и наносят ущерб здоровью.

Ряд поклонников отметил, что звезда действительно в свои 54 года выглядит превосходно. Однако некоторые пользователи посчитали, что певица на фото в соцсетях получается уставшей и постаревшей.

"Как она постарела! Выглядит уставшей, изможденной даже. Морщины, синяки под глазами, такой потухший взгляд", — комментируют снимки поклонники артистки.

Многие фолловеры не верят, что Салтыкова публикуют в соцсетях актуальные кадры, и интересуются, какого года снимок.