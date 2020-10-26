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Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после исцеления от рака

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Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после исцеления от рака

Москва, 26 октября. Актер Филипп Янковский сильно изменился после онкологического заболевания. Некоторые поклонники не узнали артиста на фото, которое опубликовала в Instagram его жена — актриса Оксана Фандера.

Несколько лет назад Янковскому диагностировали фолликулярную лимфому третьей стадии. Поклонники с волнением следили за новостями об артисте, которому в итоге удалось победить рак.

Фандера выложила в соцсети снимок, на котором актер трогательно прижимается щекой к любимой собаке. Судя по новому фото, болезнь отразилась на внешности 52-летнего Янковского.

В последнее время артист не появляется на публике, поэтому многих его фанатов снимок очень обрадовал. Также подписчики Фандеры обратили внимание на сходство Янковского с любимым питомцем.

Филипп Янковский изменился до неузнаваемости после исцеления от рака

"Как же отрадно смотреть на прекрасных актеров! А вами просто любоваться бесконечно";

"Сколько красоты в одной семье!";

"А ведь похожи!";

"Как же Филипп похож на отца Олега Янковского!" — написали в комментариях.

Оксана Фандера, как и ее супруг, в последнее время тоже редко появляется на публике и не принимает участие в спектаклях и съемках. Ранее актриса ужаснула поклонников внешностью, выложив видеоролик в соцсети, передает телеканал "360".

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