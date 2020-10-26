Онищенко предположил, где депутаты Госдумы могли заразиться COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сделал предположение, где именно российские парламентарии могли заразиться COVID-19. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин доложил президенту России Владимиру Путину, что коронавирус был выявлен у 91 депутата, 38 человек госпитализированы, один — в реанимации, один — скончался.

Комментируя приведенные спикером данные, Геннадий Онищенко отметил, что в процентном отношении эти показатели несколько превышают уровень заражения в Москве, но это вполне объяснимо.

«91 человек с выявленной инфекцией к 450 депутатам Госдумы — это примерно 22,5%, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это, конечно, выше, чем в среднем по Москве, хотя из общего уровня эти данные не слишком выпадают. Да, в Госдуме — чуть интенсивнее, но это понятно, почему. Это не потому, что депутаты разгильдяи, — они не разгильдяи. Но они сидят вместе на заседаниях, 450 человек сидит. И, хотя сейчас предлагают поменять правила рассадки, чтобы увеличить между ними расстояние, понятно, что ни о какой социальной дистанции по большому счету там речь не идет».

Именно поэтому в Госдуме организованно ежедневное обследование депутатов, которое не прекращается даже в выходные дни, рассказал собеседник ФАН.

«В Госдуме организован постоянный мониторинг, и все, кто возвращается из регионов, обследуются прямо в здании. Никто в зал не входит, не предъявив справку об обследовании. Не могу сказать, что депутаты — это какая-то особая группа риска, но надо учитывать, что многие из тех, у кого выявлена инфекция, заразились не в зале заседаний. Заражаются в регионах, во время перелетов. Так что нельзя сказать, что в Госдуме какая-то выходящая из ряда вон ситуация, но и называть ее нормальной тоже не совсем правильно», — признал Геннадий Онищенко.

В Москве за минувшие сутки выявлено 5224 случая заражения COVID-19. Всего за время пандемии в столице коронавирус выявлен у более 401 тысячи человек, 6442 из них скончались. За последние сутки в России коронавирус выявлен у 17 347 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. В мире коронавирус выявлен у более 43 миллионов человек, количество летальных случаев превысило 1,15 млн.