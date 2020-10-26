Сын Сафронова застрял в туалете в московском аэропорту

Москва, 26 октября. Сын художника Никаса Сафронова — Лука Затравкин — после прилета из Турции в Москву трижды оказался в неприятной ситуации. В частности, он застрял в туалете.

Для большего комфорта сын художника оформил себе услугу VIP-сопровождения. Один из сопровождавших уронил на пол клубничный ликер, который Затравкин купил в подарок своему приятелю, сообщает Sobesednik.

"Я в этот момент снимал видео для своих социальных сетей. И все как раз попало кадр. Весь аэропорт был в красных лужах, похожих на кровь», — рассказал Затравкин.

Во время ожидания багажа герой материала решил сходить в туалет, вернуться обратно стало проблемой. Двери заклинило. Примечательно, что на помощь пользователю VIP-сопровождения пришел сотрудник таможни, который приложил немало сил, чтобы освободить "пленника".

После получения багажа Затравкин проходил таможенный контроль. Во время этого процесса сработала система "Янтарь", дав сигнал о радиоактивности пассажира. Ему пришлось подвергнуться тщательной проверке. Однако тревога оказалась ложной. Сам путешественник с юмором отнесся к этому. Он предположил, что "Янтарь" решил его поприветствовать таким способом.