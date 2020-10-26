SCMP рассказало о реакции Китая на слова Путина о военном союзе с Пекином

Москва, 26 октября. Китайские журналисты рассказали об интересной реакции в КНР на речь президента России Владимира Путина о возможности военного союза между Москвой и Пекином. Этой теме посвящен материал, опубликованный в издании South China Morning Post (SCMP), его эксклюзивный перевод публикует «ПолитРоссия».

Российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и коснулся вопроса взаимоотношений с Китаем. Он отметил, что Москва не нуждается в военном союзе с Пекином, но вероятность развития подобного сценария вполне допустима.

«Эти замечания были сделаны на фоне неуклонно ухудшающихся отношений между Соединенными Штатами и Китаем и в тот же день, когда председатель КНР Си Цзиньпин выступил с яростной речью, посвященной 70-летию вступления Китая в Корейскую войну», — заметили китайские журналисты.

Эксперты обратили внимание на осторожную реакцию в Пекине на слова российского лидера. К примеру, представитель внешнеполитического ведомства КНР указал, что заявление Владимира Путина показывают высокий уровень и особый характер взаимодействия между двумя странами. Политические обозреватели в Китае назвали знаком доброй воли разговоры о военном союзе между китайской и российской сторонами.

Сотрудник Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань заметил, что Китай и Россия — постоянные объекты критики со стороны кандидатов в президенты США.

«Хоть альянс и маловероятен, это предложение стало явным признаком солидарности РФ с КНР в условиях президентской кампании в США. Дональд Трамп и Джо Байден постоянно спорят о том, кто из них лучше всего справится с вызовом, брошенным Китаем», — объяснил он.

Ранее появилась информация о причинах ослабления торгового сотрудничества Китая и России. Пекин приостанавливает подписание новых договоров с Москвой из-за возможных последствий выборов нового президента Соединенных Штатов.