Осень на дворе, а значит, время собирать листья! А если точнее, то убирать садовые участки и дорожки от золотой листвы. Традиционно для этих целей владельцы приусадебных участков использовали грабли, лопаты, метлы. Но сегодня процесс уборки на участке может стать гораздо более простым и увлекательным благодаря большому выбору современной садовой техники, одной из разновидностей которой является садовый пылесос. Он совмещает в себе сразу несколько очень нужных для уборки функций и значительно сокращает время данной процедуры, освобождая его для более приятных занятий.

Как же выбрать садовый пылесос, чтобы он служил долго и полностью оправдывал ваши ожидания? В чем состоят плюсы и минусы популярных моделей данной техники? Узнаем подробности вместе с экспертом онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максимом Соколовым.

Для чего нужны садовые пылесосы и в чем состоят их основные функции?

Садовые пылесосы, или воздуходувки, — это специализированная уборочная техника для наведения чистоты на участке.

«Основная функция данной техники заключается не во всасывании мусора, а в его сдувании. За счет сильного направленного потока воздуха можно очистить от листьев, сора, скошенной травы различные поверхности — начиная от веранды и садовых дорожек и заканчивая газоном», — рассказывает Максим Соколов.

Обычно, когда мусор уже собран в кучу, его убирают вручную. Однако существуют модели садовых пылесосов, в которых присутствует и функция всасывания. Это значительно облегчает процесс уборки и избавляет от необходимости ручного сбора листьев. Специальный режим предназначен только для сбора листвы — она помещается в пылесборник, объем которого может достигать 40–50 литров. Но и это еще не предел технического прогресса, ведь на рынке существуют и более совершенные модели — со встроенным измельчителем. Это позволяет вместить в мешок для мусора еще больше листьев.

Таким образом, основными функциями садового пылесоса являются функции собственно пылесоса, а также измельчителя и воздуходувки.

Многие задаются вопросом: «А нужен ли такой агрегат для уборки небольшого участка?» Действительно, осень проходит быстро, а что делать с пылесосом в остальное время? Исходя из опыта владельцев садовых пылесосов, можно перечислить ситуации, когда он действительно незаменим.

Например, вы любитель ландшафтного дизайна, и, помимо растений, ваш сад украшен композициями из растений и камней. Чтобы убрать застрявшую листву из вашего рокария без помощи садового пылесоса, потребуются физическая сноровка и терпение.

Или, скажем, ваш сад засажен цветами и деревьями с чувствительной корневой системой, которая к тому же находится близко к поверхности. Или, напротив, вы любитель малины и розовых кустов с большим количеством колючек. Довольно несложная процедура продува таких участков пылесосом быстро и безболезненно решит проблему с уборкой.

Также с помощью садового пылесоса легко убираются опавшие лепестки цветов, небольшие ветки и высохшие стебли, которые портят внешний вид клумбы. Кроме того, агрегат хорошо справляется с прочисткой ливневок, которые, как правило, забиваются той же листвой и сухой растительностью.

На участке часто приходится делать мелкий ремонт, и строительный мусор, равно как и сухие растения, может быть собран в кучу с помощью пылесоса. А в зимний период с помощью такого пылесоса можно сдувать с дорожек небольшие слои сухого снега — до 5–10 см толщиной.

Как отличаются садовые пылесосы по принципу работы?

Садовые пылесосы можно разделить по принципу работы двигателя — это пылесосы, работающие от сети, на аккумуляторе и на бензине. Рассмотрим их подробнее.

Пылесос, работающий от сети, — это самый простой вариант садового пылесоса, который также является наиболее демократичным по цене. Он оптимален для небольшой дачи или частного дома, площадь которого не превышает шести соток. Основное ограничение по эксплуатации — это длина шнура. Приятно, что этот пылесос можно также использовать для уборки помещения после ремонта и в гараже. В таких пространствах эта техника справляется со своим основным функционалом «на ура».

Аккумуляторный пылесос — обеспечивает полную свободу передвижения и не имеет неприятных бензиновых выхлопов. Служит надежным помощником не только на территории частных домов, но и в гостиничных комплексах, в парках, небольших коттеджных поселках. Естественное ограничение такого пылесоса — время заряда батареи, поэтому для более длительной уборки следует подготовить запасной аккумулятор.

Бензиновый пылесос — лидер по части производственной мощности. Он подходит для самых масштабных работ, поэтому часто содержится в арсенале у жилищно-коммунальных служб и компаний по озеленению и облагораживанию территорий. Незаменим при уборке больших пространств, таких как лесопарковые зоны, ландшафтные парки, стадионы. У бензинового пылесоса нет привязки к сетевому источнику, главное — следить за запасом бензина. Однако его большой минус, о котором наверняка знают жильцы многоквартирных домов, — громкий и резкий звук при работе. И, конечно же, неэкологичные бензиновые выхлопы.

Как выбрать садовый пылесос? Какой пылесос лучше: бензиновый или электрический?

На что же обращать внимание при выборе садового пылесоса? Наш эксперт перечислил основные параметры выбора:

Производительность садового пылесоса. Определяется объемом обрабатываемого воздуха и скоростью воздушного потока. Например, у бытовой модели объем воздуха может составлять 210 куб. м/ч, а скорость воздушного потока — 58 м/с, тогда как у профессиональной техники эти значения будут достигать 700 куб. м/ч и 80 м/с соответственно.

Количество режимов. Влияет на функциональность техники. Стандартный режим — это обдув, дополнительные — всасывание и всасывание с измельчением. В зависимости от того, какой тип уборки вам необходим, выбирайте подходящий набор режимов.

Конструктивное исполнение. Может быть разным в зависимости от веса и назначения пылесоса. Ручные модели обычно легкие и могут дополнительно оснащаться наплечным ремнем. Ранцевые надеваются на спину и равномерно распределяют нагрузку — работать с такими пылесосами можно длительное время на обширных территориях. Колесная техника обычно используется на ровных площадках и оснащается большим контейнером для сбора мусора. Ее не надо носить на себе — пользователь должен лишь направлять движение.

Что нужно знать о садовых пылесосах перед покупкой?

Чтобы не столкнуться с завышенными ожиданиями по поводу садовой техники, в частности пылесоса, хорошо бы предварительно обозначить себе пределы ее практического использования. На что же не стоит рассчитывать при использовании садового пылесоса?

Уборка листьев в дождливую погоду становится затруднительной. Одно дело — очистка территории от сухой листвы, и совсем другое — от мокрой. То же самое касается мокрого, липкого снега — здесь садовый пылесос вам не помощник.

Если в вашем пылесосе предусмотрена функция измельчения, то не ждите, что он сможет перемолоть крупный мусор, такой как шишки, толстые ветки, фруктовые косточки, орехи и т. д. В этом случае есть опасность, что агрегат выйдет из строя. Исключением могут стать лишь те модели, которые оснащены металлическими ножами перед крыльчаткой.

Стоит быть максимально аккуратным и с расстоянием от отверстия пылесоса до садового грунта, не подносить агрегат слишком близко к земле. Ведь он способен засосать вместе с листьями песок, опилки и мелкие камни. Всасывать строительный мусор садовый пылесос также не должен. Иначе засорившийся агрегат придется разбирать и чистить.

Для работы с пылесосом запаситесь специальной одеждой, ведь большинство современных моделей не заглатывают мелкие частицы, поэтому зона уборки, включая самого уборщика, будет окутана облаком пыли.

Ну и, конечно, стоит упомянуть очень неприятный момент при пользовании пылесосом с бензиновым двигателем: основной «побочный эффект» его эксплуатации — запах. Плюс расходы на сам бензин.

Как оценить удобство садового пылесоса?

Говоря об удобстве пылесоса, мы подразумеваем, что, во-первых, агрегат не потребует от владельца специальных навыков во время эксплуатации, во-вторых, «удобно ляжет в руку», будет эргономичен, удобен и, в-третьих, его обслуживание и очистка не будут сложными и не займут много времени.

С точки зрения особенностей комплектации садовые пылесосы, как уже говорилось выше, можно разделить на ручные, ранцевые и колесные. Ручной или ранцевый агрегат хорошо подходит для использования на приусадебном участке. Такой пылесос легкий, компактный, просто разбирается. Благодаря наплечным ремням с ним можно передвигаться по территории, прорезиненная рукоятка удобно ложится в ладонь, и, главное, им можно управлять одной рукой. Из преимуществ также стоит отметить простоту транспортировки и несложный уход. Из минусов — маленький мешок для сбора мусора, который требует частой замены.

Модели на колесах более габаритные, но при этом маневренные. Могут обслуживать гораздо большую площадь, чем ручные или ранцевые. Вместительный мусорный мешок не нужно так часто менять. Агрегат оснащен более мощным двигателем — как правило, бензиновым — и более мощной системой измельчения мусора. Однако в уходе такие пылесосы являются более сложными. Также к минусам относятся уже упомянутый шум во время работы и запах отработанного топлива.

Как ухаживать за садовым пылесосом?

В большинстве своем садовые пылесосы просты в работе и не требуют особого ухода. Самый лучший способ не навредить своему пылесосу — это точно следовать инструкции по эксплуатации. Однако общие правила по уходу за этой садовой техникой все же существуют. Следуя этим правилам, вы удлиняете срок службы пылесоса.

Основной вид мусора, для которого предназначен садовый пылесос, — это сухие листья, лепестки и мелкая трава. Речь именно о всасывании мусора внутрь. Такая техника не предназначена для бытового мусора, это испортит устройство.

После того, как садовая уборка завершена, пылесос нужно разобрать и промыть детали водой. Иначе трава и частички мусора присохнут к деталям агрегата.

Пылесос нужно хранить по возможности в теплом или хотя бы закрытом помещении. Оставляя агрегат на морозе — особенно модель, работающую на бензине, — вы должны слить смазочные жидкости.

Рейтинг садовых пылесосов 2019-2020

Напоследок наш эксперт Максим Соколов перечислил наиболее надежные и качественные, а потому популярные на рынке модели садовых пылесосов. Фото техники предоставлены пресс-службой ВсеИнструменты.ру.

Ryobi RBV3000CSV — удобный сетевой пылесос с мешком для мусора и тремя режимами работы. Рейтинг — 4,5.

Oleo-Mac MB80 — профессиональная итальянская садовая техника ранцевого типа с бензиновым двигателем, который оснащен праймером для легкого запуска. Рейтинг — 4,5.

Stanley STPT600 — недорогая бытовая модель с двумя режимами и пылесборником на 3,5 л. Рейтинг — 5.

Ryobi RBL26BP — мощная бензиновая воздуходувка ранцевого типа для профессионального использования, работающая только в режиме обдува. Рейтинг — 5.

Husqvarna 580BTS 9666296-01 — профессиональная бензиновая воздуходувка со скоростью воздушного потока до 92 м/с, имеющая один режим и ранцевое исполнение. Рейтинг — 5.

VERTO 52G505 — недорогая бытовая модель с двумя режимами и ручным исполнением. Подключается к сети. Рейтинг — 5.

Makita DUB362Z — аккумуляторная воздуходувка с бесступенчатой регулировкой воздушного потока. Легко подстраивается под любую задачу. Рейтинг — 5.

Stiga SBP 375 — ранцевая бензиновая модель с кнопками управления на удобном джойстике и с системой контроля вибрации. Создана для длительного использования в течение дня. Рейтинг — 5.

DAEWOO DABL 3000E — ручная воздуходувка-пылесос с электродвигателем и мусорным мешком на 45 л, работающая в трех режимах. Рейтинг — 5.