Звезда «Дома-2» закатила истерику из-за вранья Ольги Бузовой

Москва, 26 октября. Новый скандал разгорелся на реалити-шоу "Дом-2". На этот раз участница проекта Саша Черно повздорила с ведущей Ольгой Бузовой в эфире программы "Бородина против Бузовой".

Ранее в своем личном блоге Черно заявила о желании уйти с реалити-шоу из-за предвзятого отношения ведущих. По словам молодой мамы, на "Доме-2" ее унижают и несправедливо обвиняют, перекручивая информацию. Ольга Бузова возмутилась, что в последнее время Черно не принимает активного участия в обсуждениях на проекте.

"Я устала! Вы защищаете Ольгу Рапунцель. Если и дальше продолжите заниматься этим, я продолжу рассказывать обо всем в своей социальной сети", — пригрозила в ответ участница шоу.

Бузова попыталась возразить, но в ответ Черно начала сыпать новыми обвинениями. У 27-летней участницы реалити-шоу случилась настоящая истерика.

"Оля, врешь ты все! Какое имеешь право говорить мне это! Тебе не стыдно?! <...> Ты сейчас говоришь, что я якобы выдаю какую-то ложь за правду! Так что нагло лжешь именно ты!" — кричала Черно в эфире ТНТ.

Неизвестно, как скажется новый скандал на репутации Ольги Бузовой. В Сети ранее появились слухи, что ведущую, как и ее коллегу Ксению Бородину, хотят уволить с проекта, но официально подобные сообщения опровергаются, передает Пятый канал.