В Госдуме отреагировали на "подлый удар" Венгрии по Украине

Если украинский президент Владимир Зеленский не будет реагировать на запросы общества, которые желают нормальных и добрососедских отношений с Россией, то через несколько лет Украина перестанет существовать. Об этом ФАН заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, добавив, что "подлый удар" Венгрии по Украине — это начало конца.

"Подлый удар" Венгрии

Венгрия прямо агитировала за Партию венгров Украины (KMKSZ) в день голосования на местных выборах 25 октября. Такое сообщение распространило Министерство иностранных дел Украины.

«МИД Украины глубоко опечален, что таким способом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес подлый удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить проблемы, имеющиеся в украино-венгерских отношениях», — сказано в сообщении.

Киев пообещал жесткий ответ на действия Венгрии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в областной совет Закарпатья баллотируется единственная венгерская партия KMKSZ, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства во власти.

"Развал на маленькие кусочки"

Как отметил депутат Виктор Водолацкий, на Украине произошло настоящее поражение президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Это крупнейший провал.

"Ни один мэр, ни один глава муниципального образования из команды Зеленского не получил поддержку. Получается, что сегодня жители Украины не доверяют Зеленскому и его рейтинг сегодня не выше 8%. Чем это вызвано? В первую очередь тем, что Зеленский не выполнил свои обещания в качестве президента. Во-вторых, его заискивания и беготня по коридорам западных стран, особенно в МИ-6, где он в очереди ждал приема. Он потерял свое лицо как руководитель государства. И это, конечно, напрягает жителей Украины, которым стыдно, что у них такой президент", — пояснил Виктор Водолацкий.

По его мнению, реакция гражданского общества — это показатель прошедших на Украине выборов. В тех районах, в которых украинцы получили венгерские паспорта — это показатель, что Украина в преддверии развала.

"И как показатель, сами люди сегодня уже определяют, как им жить. Те территории, которые выбрали венгров, видят себя с Венгрией. Та часть, которая активно поддерживает отношения с Польшей, естественно, хотят вернуться в Польшу. Юго-восток хочет вернуться обратно домой — в Россию. Получается, действия Порошенко, Ющенко и Зеленского — это слагаемые развала Украины на маленькие кусочки. И если Зеленский не будет реагировать на запросы общества, которые желают нормальных и добрососедских отношений с Россией, то через несколько лет мы забудем о такой стране, как Украина", — заключил Виктор Водолацкий.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. В выборах участвовали 144 политические партии, местные организации которых выдвинули избирательные списки.