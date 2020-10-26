Украина может остаться без реки Десна из-за водной блокады Крыма

Москва, 26 октября. Россия может перекрыть на своей территории русло реки Десна в ответ на водную блокаду Крыма. Об этом пишет «ПолитНавигатор», цитируя слова вице-премьер-министра, представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.

Он обратил внимание на то, что блокада Крыма ударила по сельскому хозяйству полуострова, именно поэтому Россия оставляет за собой право на жесткий ответ. Украина применила «при попустительстве Запада такие зверские санкции», заявил он. Мурадов пояснил, что речь идет о «лишении людей пресной воды, несмотря на предложение крымского правительства платить за воду крупные финансовые средства».

«Но нет — Украина перекрыла свою часть канала, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере полуострова», — возмутился Георгий Мурадов.

Он также обратил внимание на то, что жители Крыма понесли колоссальные убытки. В частности, были ликвидированы некоторые сельскохозяйственные предприятия, а водохранилища полуострова стали регулярно пересыхать. Сложившаяся ситуация привела к дефициту воды.

«Это привело к дефициту воды, 85% которой из российской реки Днепр и ее притоков, протекающих через Украину, поступало на полуостров. В ответ мы могли бы перекрыть, например, Десну на российской территории, но мы пока этого не делаем», — объяснил Мурадов.

Ранее сообщалось, что в Крыму обратились к ООН с просьбой расследовать водную блокаду полуострова, организованную Украиной. Соответствующее обращение подготовил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с НСН, что проблему водообеспечения полуострова РФ решит в ближайшие годы без вмешательства ООН.