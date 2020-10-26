Смерть Легкоступовой связали с загадочной женщиной в квартире певицы

Москва, 26 октября. Загадочная гостья могла посетить квартиру покойной Валентины Легкоступовой за сутки до госпитализации певицы. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Как стало известно изданию, 7 августа в квартиру Легкоступовой и ее супруга Юрия Фирсова, которого родственники певицы подозревают в причастности к смерти звезды, приезжала не только дочь исполнительницы, но и ее подруга Елена (имя изменено). Именно Елена рассказала о непонятной гостье звездной четы. Приятельница первая позвонила в дверь квартиры певицы в тот день. Ей открыл Фирсов, за спиной которого стояла некая загадочная женщина.

Подруга артистки вошла в квартиру и поинтересовалась, где находится Легкоступова. Ей ответили, что исполнительница хита "Ягода-малина" в ванной. Также Елена обратила внимание на сильный бардак, а таинственная гостья ответила, что она немного прибралась.

Затем в квартиру вошла дочь Легкоступовой. Сама певица вышла из ванной, при этом родные не заметили на ее голове каких-либо травм — синяки были только на руках и ногах. Когда Легкоступову повезли в наркологическую клинику, неизвестная женщина сопроводила компанию до машины. Также она рассказала Елене, что пришла в гости к исполнительнице и ее супругу за сутки до этого.

В клинике Легкоступова пожаловалась на боли в голове, и ее госпитализировали. Певица впала в кому и умерла 14 августа, не приходя в сознание. Причиной смерти звезды называют травму головы, которая привела к отеку мозга.

Фирсов утверждал, что его жена ударилась, поскользнувшись в ванной. Однако дружившая с покойной певицей Наталья Штурм считает, что звезду могли убить гантелей.