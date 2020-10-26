Доктор Мясников объяснил высокие показатели по COVID-19 в Госдуме

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил высокие показатели по COVID-19 в Госдуме, где зафиксировано более девяти десятков случаев выявления коронавирусной инфекции. О сложившейся ситуации спикер Госдумы Вячеслав Володин доложил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Володин указал, что коронавирус был обнаружен у 91 депутата, 38 парламентариев госпитализированы, один — в реанимации, один — скончался.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии. <…> У нас 91 депутат переболел либо болеет сегодня», — рассказал Володин.

По мнению известного врача, телеведущего, автора книг о медицине Александра Мясникова, данные по коронавирусу в Госдуме отражают только тот факт, что там проводилось масштабное тестирование на коронавирус, а не то, что среди депутатов более высокая заболеваемость, чем в среднем в человеческой популяции.

«Эти цифры — отражение неинформативности общей статистики по коронавирусу, — отметил доктор Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — 91 — это не «заразившиеся коронавирусной инфекцией», вовсе нет. Это 91 положительный результат проведенного теста. Это может прозвучать только как оправдание отсутствия на рабочем месте из-за самоизоляции. Главные вопросы: сколько было госпитализировано с COVID-19 и сколько умерло».

Ранее стало известно, что от последствий коронавирусной инфекции скончался депутат Госдумы Ваха Агаев. В настоящее время лечение от COVID-19 проходит сенатор Ольга Ковитиди, которая поделилась своими ощущениями с Федеральным агентством новостей.

На 26 октября в России зафиксировано 1 531 224 случая заболевания, в том числе 17 347 за последние сутки. С начала пандемии 1 146 096 человек выздоровели; скончались 26 269 пациентов с COVID-19.