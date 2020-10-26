Депутат Шерин объяснил, зачем Алиев пригрозил турецкими F-16

Азербайджан открыто подтвердил, что в карабахском конфликте видит только одного союзника — Турцию. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Александр Шерин. Политик объяснил, зачем Баку публично пригрозил турецкими истребителями F-16.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее допустил применение турецких истребителей F-16. По его словам, Баку пойдет на этот шаг в случае иностранной агрессии против своей территории. Алиев посетовал, что журналисты постоянно спрашивают у него, откуда у Азербайджана турецкие истребители. По его словам, самолеты являются помощью от Турции.

"Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались. <…> Если в отношении нас будет совершена иностранная агрессия, то они увидят эти F-16", — приводит цитату Алиева РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии ФАН отметил, что это заявление Алиева укладывается в рамки совместных действий Баку и Анкары последних лет.

"Турция и Азербайджан до начала карабахского конфликта провели совместные военные учения. После этого на территории Азербайджана осталось много турецкой техники и турецких специалистов", — напомнил парламентарий.

Шерин напомнил, что Азербайджан не является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако поддерживает тесные и союзнические отношения с Турцией. Анкара, в свою очередь, является членом НАТО. Депутат не исключил провокационных действий для оправдания применения турецких истребителей Азербайджаном.

"В перспективе, скорее всего, будут произведены какие-то провокационные действия для оправдания нахождения на территории Азербайджана и использования турецких истребителей F-16. Азербайджан в открытую подтвердил, что видит только одного союзника в этом конфликте — это Турция", — считает Александр Шерин.

Парламентарий объяснил мотивы Баку. По его мнению, Азербайджан постепенно встает на путь движения в Североатлантический альянс.

"Азербайджан постепенно встает на путь попадания в НАТО. Это может быть как вступление в блок, так и заключение тех или иных двусторонних соглашений с Турцией. Турция является одним из основных и старейших участников блока НАТО. Можно подразумевать, что такой завуалированной формой взаимодействия с блоком НАТО — через Турцию — действия Азербайджана могут быть прикрыты", — допустил Александр Шерин.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов пойти до конца в ситуации с Нагорным Карабахом. По его мнению, Минская группа ОБСЕ «принципиально не хочет» оказывать давление на Армению. Для Азербайджана, подчеркнул он, является неприемлемым исход, при котором нагорнокарабахский конфликт будет находиться в «замороженном состоянии».

Напомним, очередное обострение нагорнокарабахского конфликта началось утром 27 сентября. Нагорно-Карабахская Республика заявила, что Азербайджан открыл огонь по ее территории. Обстрелам подверглась в том числе столица НКР — Степанакерт. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале конфликта.

Территориальный спор в Нагорном Карабахе начался еще в конце 80-х годов. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния, произошедшего в начале 90-х, Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще несколькими прилегающими к нему районами. Мирные переговоры об урегулировании ситуации в регионе идут с 1992 года.