Галкин показал трогательное фото с помолодевшей Пугачевой

Москва, 26 октября. Российский шоумен Максим Галкин поделился в своем Instagram трогательным фото с женой, певицей Аллой Пугачевой. Звезда, которая старше супруга на 27 лет, на кадре выглядит моложе юмориста.

Галкин порадовал поклонников новым снимком, на котором он позирует со своей любимой супругой. Артисты смотрят в камеру с лучезарной улыбкой. Что так развеселило супругов, остается только догадываться.

На снимке Примадонна выглядит значительно моложе, чем ей есть на самом деле. Пресса неоднократно писала, что знаменитость рядом с супругом выглядит либо как его ровесница, либо даже моложе него.

Немаловажную роль в омоложении звезды сыграл качественный уход за собой, а также стильный образ. Алла Борисовна отдала предпочтение стильной прическе с прямыми волосами, грамотному вечернему макияжу и изысканным украшениям. Такой "лук" явно сбавил несколько лет артистке.

Свою роль, считают некоторые пользователи Сети, сыграла легкая щетина Галкина на лице, которая все же добавляет несколько лет артисту.

Максим Галкин и Алла Пугачева, несмотря на разницу в возрасте, живут в счастливом браке девять лет, вместе пара с начала 2000-х. У четы подрастают двое очаровательных детей — Гарри и Лиза.