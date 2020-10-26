Дочь Заворотнюк заинтриговала поклонников резкой сменой имиджа

Москва, 26 октября. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заинтриговала поклонников резкой сменой имиджа. В своем профиле в Instagram девушка предстала с яркими волосами.

Дочь звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня" сделала селфи в зеркало. Девушка позирует в кадре в белоснежных штанах и обтягивающей кофте. Яркости фото добавил цвет волос Анны. Блогер "покрасила" их в насыщенный розовый цвет.

Ошарашенные поклонники принялись расспрашивать дочь теледивы о преображениях. Но как оказалось, девушка поменяла цвет волос с помощью специального приложения на смартфоне.

"Море — моя жизнь, мои мысли — дельфины. Рассказать вам в сторис, как менять цвет волос и одежды на фото?" — написала Анна.

Дочь Анастасии Заворотнюк заворожила фанатов свой кукольной внешностью, которая усилилась благодаря необычному цвету волос.

"Как же тебе идет этот цвет"; "Классно с розовым"; "Цвет волос необыкновенный! Тебе очень подходит!"; "Аня, какая вы красивая! Эти волосы вам очень идут, вы самая лучшая на свете и очень нежная";

Семья Заворотнюк переживает в данный момент горе — "няня Вика" страдает онкологическим заболеванием, о котором СМИ стало известно в прошлом году, передает "Телепрограмма".