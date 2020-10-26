В России предложили переложить комиссию за оплату ЖКХ на поставщиков услуг

Москва, 26 октября. Комиссию за оплату коммунальных услуг в России предложили переложить на поставщиков услуг. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект об отмене банковских комиссий для граждан за оплату услуг ЖКХ, который претерпел ряд изменений.

Таким образом, россиян могут освободить от комиссии за оплату коммуналки. Сейчас Госдума рассматривает соответствующий проект закона. В документ внесли поправки ко второму чтению, в них прописан механизм получения банками компенсации за проведение платежей.

В документе говорится, что "порядок, размер и сроки перечисления кредитной организацией, обслуживающей получателя средств, части удержанного комиссионного вознаграждения кредитной организации, обслуживающей плательщика, определяются правилами платежной системы и (или) договорами между кредитными организациями".

Уточняется, что все категории граждан освобождаются от уплаты этой комиссии. В новой редакции акцент сделан на том, что расходы банков будут компенсироваться за счет ресурсоснабжающих организаций. Максимальный размер компенсации устанавливает правительство, отмечает Deita.ru.

Гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко ранее дал советы россиянам, которые не согласны со счетом за коммунальные платежи. По его словам, чтобы оспорить выставленный счет, необходимо найти ошибки в расчетах управляющей компании.